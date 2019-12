Újabb kupasiker: a legjobb négy közé került a Fino

A hagyományokhoz hűen a Fino-Kaposvár most is rendesen elverte székesfehérvári ellenfelét. Érdekesség, hogy az előző két MÁV Előre SC-Bericap elleni fellépés(ek)hez hasonlóan most is pontosan 53 pontig jutott a Fino ellenfele.

Megilletődötten kezdte a kaposvári visszavágót a Fino, ám a vége annál magabiztosabb volt. A nyitó játszma pontfelelőse Bozóki Bence volt, akit aztán ennek örömére le is cserélt rögtön a Fino-Kaposvár nyáron érkezett új argentin szakvezetője, Ruben Wolochin. A folytatásban aztán Horváth Kristóf és az orosz légióst, Jurij Kruzskovot felváltó Kalmár Ákos termelte leginkább a pontokat; ketten együtt ebben a felvonásban 13 pontig jutottak. A harmadik, utolsó szett sorsa is gyorsan eldőlt. Az olasz-argentin légiós, Ignacio Martinez három ásszal is megkínálta az ellent, s a végén a csapat legfiatalabb tagja, Fenyvesi Barnabás is pályára került.

A házigazda kaposváriak – a székeséfehérváriakkal egyetemben – összesen tucatnyi szervát rontottak, ellenben hat nyitás – s ugyanez igaz a másik oldalra is – pontot ért. Januárban a Magyar Kupa elődöntőjében a címvédő Kecskeméti RC vár a Fino társulatára. A párbaj első felvonását a somogyi megyeszékhelyen rendezik, s nehogy megunja egymást a két csapat, a kupameccsek között tudják majd le az egymás elleni bajnokijukat. A másik elődöntőben a bajnoki címvédő Vegyész RC Kazincbarcika és a Bp. Pénzügyőr SE csap majd össze egymással, a Magyar Kupa döntőjét pedig február közepén rendezik. Fino-Kaposvár–Székesfehérvári MÁV Előre SC-Bericap 3–0 (18, 17, 18) Fino-Kaposvár: Keen (–), Bozóki (5), Makarov (4), Kruzskov (2), Horváth K. (14), Nagy J. (5). Csere: Kiss M. (liberó), Kalmár Á. (12), Bögöly (1), Kulcsár A. (2), Martinez (3), Fenyvesi B. (-–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Székesfehérvári MÁV Előre SC-Bericap: Náhol (4), Németh Zs. (7), Kholmann (4), Hortobágyi (5), Cordies (9), Stefanovics (3). Csere: Szentesi B. (liberó), Korák (–). Vezetőedző: Németh Edmund. A mérkőzés alakulása. 1. játszma: 1–3, 4–5, 12–5, 15–9, 20–14, 24–17, 25–18. 2. játszma: 5–3, 5–5, 10–7, 15–10, 20–13, 25–17. 3. játszma: 4–0, 5–1, 8–7, 12–7, 15–10, 20–15, 24–16, 25–18.