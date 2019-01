Újonc elleni EHF Kupa főpróba a Kiss Szilárdban

Az MTK elleni meglepő hazai döntetlen után máris itt a javítás lehetősége a Siófok KC számára, mely a kiesés ellen küzdő, újonc Mosonmagyaróvárt fogadja szerdán, 17 órakor, a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. Az EHF kupa előtt nagyon kell egy önbizalom növelő siker a házigazdáknak, akik a legutóbbi hét meccsükből kettőt nyertek meg.

Legutóbb az MTK-nak egy félidő előnyt adott a Siófok, mely így hiába kapott mindössze öt gólt a fordulás után mégsem tudott nyerni. Ekkor remekül védekeztek, igaz csináltak már jobbat is, Egerben, ahol a második játékrészben négy gólt engedélyeztek! Hogy mi történt az MTK elleni első félidőben nehezen érthető, hisz a bajnokikon átlag 25,7 gólig jutó kék-fehérek egy félidő alatt berámoltak nekik tizenhetet! Ennyit ebben a szezonban harminc perc alatt csak a Fraditól (17) és a Győrtől (18) kapott Moen edző együttese, ám hol van az MTK minőségben ezektől a csapatoktól?

Az MTK esetében sem mindennapos persze az ilyen, hisz utoljára az elsőző szezonban, áprilisban fordult elő ilyen velük, amikor tizennyolcat dobtak a Budaörs otthonában, az első félidőben. Budaörs persze nem Siófok…

A meglepő döntetlenben az első félidei védekezés mellett közrejátszott a második félidei támadójáték, ami a leggyengébb volt a szezonban. A balatoniak a bajnokságban 16,4 gólt értek el átlagban a fordulás után, tízet még sosem dobtak, tizenkettő volt a legkevesebb, az is a Fradi ellen! Magyar Kupában történt még ilyen velük, amikor tíz gólig jutottak a fordulás után a piros lapot kapó Kobetic nélkül, búcsúztak is a sorozattól. Az MTK ellen egy pont azért így is meglett…

Mosonmagyaróvár ellen remélhetőleg nagyot javulnak, hozzák a kötelező két pontot és a játékban is előre lépnek, hisz hétvégén indul az EHF kupa sorozat, aminek jó lenne egy önbizalom növelő sikerrel nekimenni. Erre minden lehetőség adott, hisz a vendégek eddig mindössze kétszer nyertek a szezonban, Egerben, illetve otthon a Budaörs ellen, a legutóbbi fordulóban pedig tizenegy góllal kaptak ki Vácon. Az Egerrel egyetemben ők szerezték a legkevesebb gólt a bajnokságban, átlag 21,4 találtra voltak képesek az eddigi kilenc bajnokin, ami nagyon kevés. Igaz, a sérülések miatt nem a legjobban alakult számukra a szezon, a legeredményesebb játékosuk Tilinger például októberben játszott utoljára, térdműtét után van. A második legtöbb találatot Kopecz jegyzi, huszonkilencet, vagyis nincs igazán vezéregyénisége az óváriaknak támadásban. A nehézségek miatt a téli pihenő alatt Kisvárdáról leigazolták Katonát, illetve a norvég Storhamartól a szlovák válogatott balátlövőt, Szarkovát, aki két góllal mutatkozott be a legutóbbi bajnokin, Vácon.

A balatoniak számára kötelező a győzelem, hisz a vendégek még sosem győzték a Siófokot, a legjobb eredményük egy döntetlen volt négy éve, azóta csak kikaptak.

