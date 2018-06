Újra európai kupában szerepelhet a Siófok KC

Két nyolcadik után a nemzetközi kupaszereplést érő ötödik helyen zárt az élvonalban a Siófok KC női kézilabda-együttese, amely ott volt a Magyar Kupa négyes döntőben is. Ráadásul elkészült a csapat új otthona, a Kiss Szilárd Aréna. Egyértelműen pozitívan lehet értékelni az elmúlt szezont a Balatonnál.

Nagy reményekkel vágott neki a bajnokságnak a Siófok KC, mely aztán menet közben sorra vesztette el kulcsjátékosait, Perianut, Janjusevicet, Gnaboyout, Damnjanovicot, ráadásul mindig szerepelt valaki a maródiak listáján. Such például az utolsó előtti bajnoki első percében sérült meg Békéscsabán, féléves kihagyás vár rá…

– Fogytunk és fogytunk, mindig új csapatot építettünk – elevenítette fel a szezont a Siófok KC kapitánya, Mazák-Németh Csilla, aki szintén nem úszta meg sérülés nélkül. – Mindenki tudta azonban, hogy mi a cél és azt sosem vesztettük szem elől. Ki akartunk jutni a nemzetközi porondra és egyszer sem gondoltunk arra, hogy ez ne sikerülhetne. Remélem a következő szezonunk nem lesz ennyire hektikus… Egyelőre szabadságon vagyunk, megkaptunk az egyéni programot és július tizenhatodikán találkozunk újra és kezdjük meg a munkát az új trénerrel, Tor Odvar Moennel.

A cél tehát Európa volt, a korábbiakkal ellentétben a Magyar Kupa négyes döntőbe jutás azonban mégsem jelentett nemzetközi indulást, így azt a bajnokságban kellett kiharcolni, ami sikerült is. Sőt, ha januárban nem kap ki a Siófok KC Budaörsön, alaposan összekuszálhatták volna a bajnoki tabellát. Az két pont nagyon hiányzik, hisz a harmadik Érd három, negyedik Dunaújváros pedig egyetlen ponttal előzte meg a balatoniakat. Mi történt a budaörsi második félidőben?

– Minden szezonban van egy-két olyan mérkőzés, ami nem úgy sikerül, ahogy elvárnánk, ez egy ilyen volt – mondta Mazák-Németh Csilla. – Ez minden csapatra igaz, de nekem a székesfehérvári döntetlen jobban fáj, az otthagyott egy ponttal negyedikek lehettünk volna. Mivel ez utóbbit nem sikerült elérnünk, illetve a Magyar Kupában sem jutottunk döntőbe pedig nagy esélyünk volt rá, így maradt bennem egy kis hiányérzet. Ezzel együtt büszke vagyok a csapatra, mely más-más felállásban is nagyot küzdött hétről-hétre. A szurkolóinkat is nagy dicséret illeti, akik sokat segítettek nekünk a nehéz pillanatokban, amelyekből nem volt hiány. Fontos volt, hogy bíztak bennünk, kitartottak mellettünk.

A kapitányt arról is kérdeztük, nehéz-e egy ilyen nemzetközi csapatot egy irányba, egy célért „mozgósítani”? – Nem könnyű, ezért is dolgozni kell nap, mint nap – tette hozzá Mazák-Németh Csilla. – Az öltözőben az angol volt a közös nyelv, a magyart is próbálgatjuk, szerencsére van, aki fogékony rá. Lars Rasmussen a csapatban látta az eredményesség kulcsát, amit már érkezésekor is hangsúlyozott. Úgy érzem, ezzel nem is volt gond.

A támadás jobban ment, mint a védekezés

A negyedik legtöbb lőtt gól a Siófok KC-é a FTC, Győr, Vác hármas mögött, pedig náluk kevesebb büntetőt csak a Dunaújváros, illetve a Vasas javára ítéltek. Úgy szereztek 753 találatot, hogy náluk kevesebb gólt büntetőből nem szerzett senki az élvonalban. A riválisok közül a Vác javára például 46 hétméteressel ítéltek többet a játékvezetők, mint a somogyiaknak. A házi gólkirály Nze Minko lett 124 találattal, melyből hatot büntetőből ért el, az első osztály gólkirálynője az érdi Krpez 202 góllal. Ez még akkor is sok, ha ötvenkettő büntetőből esett. A támadójátéknál kicsit gyengébb volt a védekezés, hisz ebben a műfajban „csak” hatodikak Mazák-Némethék a meccsenként kapott 26,7-es átlaggal.