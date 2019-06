Újra válogatott mérkőzésnek adhat otthont Kaposvár

A férfi és a női röplabda-válogatott is pályára lép szombaton a Kaposvár Arénában, a hölgyek 15, míg az urak 17.30 órakor kezdenek.

A női válogatott szombaton 15 órakor Horvátország ellen az Arany Európa Liga keretében lép pályára (ez lesz az első hivatalos mérkőzés a Kaposvár Arénában), míg a férfiak 17.30 órakor az Ezüst Európa Ligában Görögországgal mérkőznek meg. A nemzeti együttes(ek) fellépéseiről tartottak sajtótájékoztatót csütörtök délután a találkozóknak helyet adó új sportcsarnokban.

– Köszönjük a Magyar Röplabda Szövetségnek, hogy lehetőségünk van ennek a rangos párosmérkőzésnek a megrendezésére – mondta Borhi Zsombor alpolgármester. – Ez lesz az első komoly sportesemény a Kaposvár Arénában és fontos, hogy az élsport hozzánk látogasson, mert a példaképek nélkül nem lehet utánpótlásbázist kialakítani.

– Nagy öröm a szövetség számára is, hogy Kaposvár ismét méltó körülmények között válogatott röplabda-mérkőzéseknek adhat otthont, s biztos vagyok benne, hogy jó házigazda lesz a város – hangsúlyozta Orosz Ferenc, a Magyar Röplabda Szövetség elnökségi tagja, a dél-dunántúli régió felelőse, az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem ügyvezető-elnöke. Érdekesség, hogy utoljára 2001-ben játszott tétmérkőzést a nemzeti csapatunk a somogyi megyeszékhelyen, akkor a férficsapat a Táncsics Mihály Gimnáziumban verte meg Görögországot. Nagy megtiszteltetés és óriási mérföldkő, hogy az első mérkőzésen két olyan röplabdázót is láthat a közönség, aki már Diamant-játékos. Miklai Zsanett a második évét kezdi meg nálunk, míg a válogatott első számú feladójának, illetve csapatkapitányának Tálas Zsuzsannának a leigazolását szerdán jelentettük be.

Zarka Péter, a Fino Kaposvár ügyvezetője köszönetet mondott a városnak azért, hogy olyan körülmények között kezdhetik meg a felkészülést, illetve játszhatják majd a mérkőzéseiket, mely minden igényt kielégít, majd sok sikert kívánt mindkét nemzeti együttesnek. Elmondta azt is: reméli mindkét válogatott győzni fog és külön szorít a kaposvári játékosoknak, hogy minél több pontot termeljenek.

– Kemény ütközetre számítok, hiszen egy nagyon jó csapat lesz az ellenfelünk – hangsúlyozta Miklai Zsanett, a magyar válogatott játékosa, az extraligás kaposvári női együttes csapatkapitánya. – Lehetetlen nincs, s ha összeáll minden egyes eleme a játékunknak, akkor győzni fogunk.

– Úgy kell pályára lépnünk, hogy a horvát válogatott úgy érezze, hogy Magyarországon soha nem lesz esélye nyerni a magyar válogatott ellen, csak a kihűlt testünkön keresztül hagyhatják el az országot győztesen – Jan de Brandt, a női válogatott szövetségi kapitánya. – Az eddig felépített terv működik, folyamatosan rotálom a játékosokat és mindenkinek lehetőséget biztosítok. Ez a franciák ellen oda-vissza működött, a horvátok ellen idegenben kevésbé, de most szombaton esély van a visszavágásra, mely azért is fontos lenne, mert az Európa-bajnokság csoportkörében is találkozunk velük.

Bozóki Bence, a Fino Kaposvár válogatott játékosa szerint jó hangulatban készülnek a görögök ellen, hiszen kint a szettrablással meglepetést tudtak okozni. Nehéz a felkészülés, de a csapat a szívét, lelkét kiteszi az edzéseken és a mérkőzéseken is.

– Tudunk meglepetést okozni, hiszen nagy dolgokra képesek a röplabdázóink és ezt Bosznia-Hercegovina ellen meg is mutatták, s Görögországban is jól teljesítettünk – vélekedett Bogdan Tanase, a férfiválogatott szövetségi kapitánya. – Sok kaposvári játékos van a keretben (Kalmár Ákos, Horváth Kristóf, Keen Cameron és Bozóki Bence – a szerk), emiatt biztosan sokan jönnek majd ki az összecsapásra.