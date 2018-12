Vesztes meccsel nyerték meg az alapszakaszt

Ugyan kikapott hazai pályán a Kecskeméttől, de az alapszakasz B csoportját megnyerte a Fino Kaposvár élvonalbeli röplabda csapata.

Egy Kaposvár–Kecskemét röplabdamérkőzés mindig is rangadónak számított, s ezúttal sem volt ez másként. Ráadásul ez a találkozó döntött az alapszakasz B csoportjának győzteséről.

Nagy adok-kapokkal és elrontott szervákkal kezdődött a mérkőzés, s egy jó védekezés, és két hazai hiba után máris három ponttal vezettek a vendégek. Bögöly egyes blokkja irtózatosan betakarta Sanchest, aki ezután a nyitásfogadást is elrontotta, így hamar egyenlített a Fino. A kecskemétiek légiósát alaposan felpaprikázhatták a történtek, hiszen ezután olyan szervákkal kínálta meg a somogyiakat, melyet nem vagy csak nehezen tudtak kezelni, s ezzel újra ellépett a KRC. A hajrához érve azonban Bozóki két ajándéklabdát is értékesített, Bögöly pedig egy óriási bombával kínálta meg az ellent, a szett végére pedig egy elrontott vendégszerva tett pontot.

A folytatásban alaposan bekezdett a Horváth, Bozóki páros, míg a túloldalon Pesti és Gacs tartotta velük a lépést. Szinte párbajt vívtak egymás ellen a két csapat játékosai, egymást követték a szebbnél szebb akciók, melyek végén joggal jött az elismerő taps a nézőtérről. Pesti egy támadáson belül háromszor szerezhetett volna pontot, de az első két ütését óriási mezőnymunkával szedték össze a hazaiak, a harmadik pedig Bozóki blokkjáról vágódott vissza a kecskeméti térfélre. Rangadóhoz méltó küzdelem zajlott a pályán, melynek a fordulópontja két jó kecskeméti sánc volt 20-20 után, innen ugyanis már tudtak fordítani a kaposváriak.

A harmadik szett elején úgy vezettek 3–1-re, majd 4–2-re a kecskemétiek, hogy egyik játékosuk neve mellé sem került pont… Aztán ők is ajándékoztak néhány egységet a Demeter-egyletnek, így maradtak fej fej mellett a csapatok. Horváth Kristóf és Nagy József is eredményes volt Keen Cameron pontos feladásaiból, majd Bozóki is hozzátette a magáét, így ha csak két egységgel is, de ellépett a Demeter-egylet. De nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert Sanches ásza után már újfent a hirös városiak tartottal előrébb. A végjáték óriási izgalmakat hozott, melyet a házigazda bírt jobban, így megnyerte a szettet, s ezzel az is eldőlt, hogy a Fino Kaposvár nyerte a férfi röplabda NB I. alapszakaszának B csoportját.

A negyedik játszma is nagy csatát hozott, melyben kart karba öltve haladtak a csapatok, igaz a minimális előny a vendégeknél volt. Demeter György pályára küldte Szabó Barnát is, aki egy remek ütéssel azonnal le is tette a névjegyét. A hajrában aztán időt kellett kérnie Demeter mesternek, mert egy-két hazai hibát kihasználva – ezen a találkozón már tetemesnek számító – hárompontos előnyt épített ki a Kecskemét. S mivel Bozóki bombája a játékvezető szerint kint volt, így jöhetett az ötödik felvonás.

A mindent eldöntő etapban 10-10-ig a vendégek futottak az eredmény után, de két akcióval később már Demeter Györgynek kellett magához rendelnie tanítványait, mert hátrányba került csapata. Pesti két takarója és bombája el is döntötte a rövidítés, és így a találkozó sorsát is.

Fino Kaposvár–Kecskeméti RC 2–3 (23, -23, 23, -21, -11)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 350 néző. V.: Bátkai-Katona, Mezei.

Fino Kaposvár: Bozóki (13), Kalmár (5), Keen (4), Horváth K. (24), Nagy J. (12), Bögöly (17). Cere: Pápai (liberó), Szabó Bence (-), Szabó Barna (1). Vezetőedző: Demeter György.

Kecskeméti RC: Amarildo (-), Krupánszki (12), Szabó M. (2), Pesti (24), Sanches (19), Gacs (7). Csere: Deák (liberó). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

