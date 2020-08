Világbajnokokkal avatták fel a korszerűsített tekecsarnokot

Világbajnokokkal avatták fel az Investment-Közutasok tekecsarnokot, amely a kor minden igényének megfelelő pályával ad lehetőséget arra, hogy a Szuper Ligában szereplő kaposvári együttes a lehető legjobb eredményt érje el a 2020/2021-es szezonban. A létesítmény a versenysport mellett a kaposváriak sportolási lehetőségét is szolgálja.

Februárban tárgyaltak elsőként a kaposvári tekepálya felújításáról az érintett felek, s miután közös megegyezés született az elképzelések valóra váltásáról meg is kezdődhetett a nagy munka.

– Május 20-án kezdődtek meg a bontási és építési munkálatok – mondta az avatási ünnepségen Kálny Krisztián, a Közutasok Kaposvári TK elnöke. – Rengetegen fogtak össze, hogy minél jobb minőségű és korszerű legyen az új otthonunk. Június 23-án maga a pálya építése is elkezdődött. A szlovák kivitelező cég nagyon precízen és profin dolgozva valósította meg a tényleg színvonala pályát. Remélhetőleg megfelelő karbantartás és gondos használat mellett hosszú évekig évekig használhatjuk majd. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy valamennyi partnerünk mellénk állt, így megvalósulhatott az álmunk. Ez egy 2013-ban a zalaegerszegi világbajnokságon használt tekepálya. A vb alatt három-négy hétig használták, tehát gyakorlatilag teljesen újnak mondható. Minden alkatrésze megvolt, s bár az építés folyamán kisebb buktatók voltak, de sikerült mindent megoldani. A fő problémánkat is sikerült megoldani, hiszen az öreg, elavult elekronikát is teljesen ki tudtuk cserélni. Ezzel minden szabványnak megfelelő minden tudással rendelkező eletronika – beleértve a kijelzőt is – állhat rendelkezésünkre. Most már minden tárgyi feltétel adott ahhoz, hogy a Szuper Ligában maradjunk. Ehhez csak az eredményeknek kell megfelelőnek lennie. A csarnok világítása és fűtésrendszere is teljesen megújult. Világosabb, modernebb és jóval energiatakarékosabb lett a létesítmény.

– Közös összefogással valósulhatott meg ez a beruházás – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – A tekések elképzelése belefért a filozófiánkba, hogy a városban mindenki találja meg a számára leginkább megfelelő mozgásformát, sportolási lehetőséget. Azt mondják a teke egy szűkebb réteg sportja, de én úgy vélem szélesebb szórakozási és mozgáslehetőséget rejt. Ez a pálya is lehetőség lehet arra, hogy egészségesebb legyen a város lakossága. Nem beszélve arról, hogy már eddig is egyik helyszíne volt a mindennapos testnevelési óráknak. Az amatőr sportolók száma is népes, hiszen mintegy százötvevenen látogatják rendszeresen a létestményt.

– Több mint negyven éve vesznek részt aktívan a városi tekeéletben a közutasok – ismertette Németh Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóságának megyei igazgatója. – Korábban, 1991 és 1995 közt én is tagja voltam a klubnak a különböző korosztályos együttesekben, így személyes kötődésem is van. Valamennyi közutas generációban akadt olyan, aki akár versenyszerűen tekézett és több NB II.-es játékos is kikerült közülünk.

– Sok minden kellett ahhoz, hogy megvalósuljon ez a beruházás – mondta Wagner Ernő, az Investment Kft. ügyvezető igazgatója. – A partnerek és a város vezetésének közös munkája végül ezt a páldaértékű összefogást eredményezte. – Minden ok megvolt arra, hogy végre felújítsák ezt a létesítményt és az itt sportolók a valós tudásukat mutathassák meg. Nem kell több kompromisszumot kötni, hiszen első osztályú pálya áll rendelkezésre. Be lehet mutatni, hogy kaposváriként is lehet eredményt elérni. Minden adott, hogy remek pályán, remek hazai eredmények szülessenek. Jó hír, hogy előre haladott tárgyalásokat folytatunk az MTVA-val, hogy ez a sportág is képernyőre kerülhessen.

A magnyitó és szalagátvágás után Szita Károly gurított elsőként a pályán, majd egy barátságos mérkőzés keretében a hazaik, illetve a Kaposvárról elszármazottak meccseltek. Előbbieknél Pintér György, Magyar József, Kiss Richárd, valamint Kálny Krisztián gurított. A vendégcsapat a két kaposvári, Kiss Norbert és Kiss Tamás (mindketten világbajnokok) mellett Kozma Károlyt (a ZTE válogatott játékosa) és Martin Kozákot vonultatta fel. Utóbbi a szlovák tekeválogatott tagja és a pályát építő cég egyik munkatársa is egyben.

– Még 2000-ben igazoltam el Kaposvárról – nyilatkozta Kiss Norbert, a kaposváriak egykori, a szegediek jelenlegi tekézője. – Azóta abban a csapatban játszom. Ez a pálya nagyon jó lesz, hiszen Zalaegerszegen világbajnokságon használták, azóta pedig egy raktárban pihent. Az egyik felét már korábban beépítették Győrben és nagyon jó eredményeket lehet elérni rajta. Ahogy elnézem ez itt is profi pálya, melyet egy profi csapat épített fel. Úgy gondolom, hogy ez a pálya ugyan olyan sikeres és élménygazdag lesz, mint a győri.