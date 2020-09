Volt szövetségi kapitány irányítja a zöld-fehéreket

A válogatott szünetben vezetőedzőt váltott a másodosztályban szereplő Kaposvári Rákóczi FC: Waltner Róbert helyett Várhidi Péter irányítja majd a klubnál folyó szakmai munkát.

Három év után váltott vezetőedzőt az előző szezonban még az élvonalban szereplő Kaposvári Rákóczi FC. A somogyiak kispadján Waltner Róbert helyett a volt szövetségi kapitány, Várhidi Péter foglalhat majd helyet. A jelenleg 62 éves szakember edzői pályafutását a BVSC-nél kezdte, még 1992-ben. A legnagyobb sikerét az Újpest vezetőedzőjeként érte el, amikor is 1988-ban bajnokságot nyert a lila-fehérekkel, majd a következő idényben bronzéremig vezette a csapatot. Ezt követően a Videoton vezetőedzőjeként dolgozott, s első idényében az ötödik helyig vitte az együttest. 2003 tavaszán a Nyíregyházi Spartacus szakmai igazgatói pozícióját töltötte be, s a nyírségiekkel sikerült kivívni az élvonalba jutást.

A klubcsapatok mellett a magyar válogatottnál is dolgozott. 2006 áprilisában a magyar U19-es válogatott kapitánya lett és csapatával Cipruson megnyerte Európa-bajnoki selejtezőcsoportját. Ezek után 2006 novemberében Kisteleki István, az Magyar Labdarúgó Szövetség akkori elnöke felkérte, hogy ideiglenesen, egy mérkőzésre legyen a felnőtt magyar labdarúgó-válogatott kapitánya, amíg meg nem találják Bozsik Péter végleges utódját. Várhidi Péter egy nagyon fiatal csapattal tudott akkor sikert aratni Kanada ellen, így egy évvel meghosszabbították kinevezését. 2007 végéig irányításával válogatott további 13 mérkőzéséből hetet nyert meg, illetve a FIFA-világranglistán egy év alatt 28 hellyel előrébb lépett, egészen 48. pozícióig, majd 2008-ban távozott a nemzeti csapat éléről. Utoljára a harmadosztályba érdekelt Ózd szakmai igazgatói posztját töltötte be, ahonnét 2019-ben a klub nehéz anyagi helyzete miatt távozott. Várhidi Pétert a tévéből is sokan ismerhetik, hiszen megalakulásától a Sport TV szakértője.

– Hétfő délelőtt közös megegyezéssel szerződést bontottunk Waltner Róberttel – mondta Takács Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC ügyvezetője. – A vezetőedzői posztot a következő időszakban Várhidi Péter tölti majd be, akivel egy plusz egy éves szerződést kötöttünk.

– Azzal kezdeném, hogy gratulálok Waltner Róbertnek, aki szenzációs munkát végzett az elmúlt időszakban Kaposváron – mondta Várhidi Péter, a Kaposvári Rákóczi FC újonnan kinevezett vezetőedzője. – Nem hinném, hogy sokáig marad kispad nélkül, hiszen letette a névjegyét a magyar labdarúgásban. A mostani feladatra rátérve: szeretettel várom a munkát. Ismerem a nehézségeket, tudom, hogy a csapat nem úgy szerepelt az elmúlt időszakban, mint azt elvárták volna. Ezen megpróbálunk javítani.