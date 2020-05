Több száz labdarúgóklub jelenthet csődöt

A horvát Lokomotiva Zagrebet irányító Dennis Gudasic szerint több száz kisebb labdarúgóklub mehet csődbe a koronavírus-járvány gazdasági hatása miatt.

A sportvezető szerint az átigazolási piac lelassulása mellett a játékosok kifizetése is nehézségekbe ütközhet.

„A következő hat hónapban a klubfutball legnagyobb kihívása az lesz, hogy a kisebb egyesületek túléljék ezt az időszakot”

– fogalmazott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) által támogatott kutatóintézet vitaestjén a horvát csapat ügyvezetője.

„Szeptemberre vagy októberre drasztikus esetben akár 100-200 együttes is csődbe mehet”.

A klubok a bajnokságok március közepe óta tartó szüneteltetése miatt rengeteg reklámbevételtől esnek el, ráadásul a közeljövőben biztosan szurkolók nélkül kell megrendezni az összecsapásokat, ami további bevételkieséssel jár majd.

Márciusban az európai klubokat tömörítő szervezet (ECA) vezetője, Andrea Agnelli kijelentette, a csapatok vélhetően súlyos egzisztenciális veszéllyel néznek majd szembe,

a pandémiára pedig „a labdarúgás történetének legnagyobb kihívásaként” hivatkozott.

Gudasic szerint a kisebb együtteseknél most abban bíznak, hogy a nagy bajnokságokat befejezik, mert akkor az ott szereplő klubok nem esnek el a közvetítési pénzektől, így lesz tőkéjük játékosokat szerződtetni.

„Egyelőre sok a bizonytalanság” – utalt a zágrábi együttes vezetője arra, hogy Horvátországban rengeteg klub léte függ a játékoseladásoktól.

Raffaele Poli, a neuchateli egyetem oktatója az online esten kiemelte, sok kis együttes csődközeli helyzetbe kerülhet, ha a nagycsapatok fizetésképtelenné válnak, vagy ha jelentősen csökken a játékosok ára.

Piotr Sadowski, a Manchester United játékosmegfigyelője úgy fogalmazott, a kelet-európai együtteseknek nincs félnivalója, ugyanis az onnan érkező játékosok eddig is olcsóbbak voltak, mintha valakit a portugál vagy francia élvonalból szerződtettek, így az esetlegesen anyagi nehézségbe ütköző topligás csapatok is szívesebben fordulnak majd az ottani piac felé. Meglátása szerint a meghosszabbított átigazolási időszak is segítheti majd a klubokat.

„Jó ötletnek tartanék egy hat hónapos átigazolási időszakot jövő nyártól”

– tette hozzá Sadkowski, aki szerint a háttérben zajlanak a tárgyalások a FIFA-val. Szakértők szerint további túlélési lehetőséget kínálhat az adásvételi szerződések átalakítása: eszerint a transzfer idején kevesebb pénz cserélne gazdát, ugyanakkor a kontraktusokba sokkal több későbbi, bizonyos feltételek teljesülése esetén fizetendő összeg kerülhetne.

Forrás: MTI