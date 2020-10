„Bővebb lesz a keretünk, a lehetőségeink egyértelműen bővültek, bízom abban, hogy erősödtünk is. Bár vannak nálunk erősebb csapatok mind a hazai, mind a nemzetközi mezőnyben, de úgy érzem, senkivel szemben nem leszünk esélytelenek.”

Ezt a derűlátó nyilatkozatot Elek Gábor, a Ferencváros női kézilabdázóinak a vezetőedzője adta. Elméletileg nem régen, szinte napra pontosan három hónapja, és amikor ezeket a mondatokat fogalmazta, biztosan nem fordult meg a fejében, hogy manapság az élet ilyen rövid idő alatt mindent a feje tetejére állíthat.

„Tartok tőle, hogy bár nagyon jól sikerült a nyári felkészülésünk, most kidobhatjuk a kukába, mert a sűrített és felborult programban már nemigen lesz időnk dolgozni. Edzéselméleti csodák nincsenek,

a karantén kapcsán nem lehet arról beszélni, hogy aktív pihenés lenne,

hiszen teljes leállás, »döglés«.”

Nyilván könnyű kitalálni, ezek a szavak is Elek Gábortól származnak, és alig két hetesek. Az előbb azt írtam, hogy az élet képes mindent hamar a feje tetejére állítani, ami igaz, ám az élet ezúttal a koronavírust jelenti, elvégre manapság az határozza meg a mindennapjainkat, a lehetőségeinket és a céljainkat. Régi mondás, hogy ha Istent meg akarod nevettetni, akkor mesélj neki a terveidről, és ez most fokozottan igaz. A Fradi felkészülten vágott bele az idénybe, nagy tervei voltak a magyar bajnokságban és a Bajnokok Ligájában, ám szeptember 18-án Norvégiába érkezve kiderült, ketten fertőzöttek, a kettőt később követték a többiek, és most vasárnap egy elutasított halasztási kérelem után úgy kénytelen kiállni az Esbjerg otthonában, hogy minden egyes hadra fogható játékosát, a tartalékok tartalékját is be kell vetni.

Ezzel pedig egyelőre le kell mondania a legszebb álmairól is.

A férfi kosarasoknál a Falco úgy készül a Bajnokok Ligája október 21-i rajtjára, hogy addig talán nem játszik itthon tétmeccset. A szombathelyieknél mindenki tesztje negatív, de a ZTE elleni edzőmérkőzés után kiderült, az ellenfélnél a fél keret fertőzött, ezért a Falco játékosai is mehettek a karanténba. Felkészülés nélkül a jó BL-szereplés megreked a vágy szintjén, az eddig elvégzett munka fuccsba megy.

Mindennek nagy, a jövőre nézve hasznos tanulsága nincsen. Csupán látni kell: érmekről, trófeákról és címekről már nem feltétlenül a tudás és a felkészültség dönt. Ha szerencsénk van, akkor egyelőre. És gondoljunk bele, mit éreznénk mi, ha minden, amit egy célért tettünk, egyik napról a másikra mehetne a kukába…