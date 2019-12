Még sakkberkekben is úgy könyvelték el, hogy a magyar csapattal kétszeres olimpiai ezüstérmes, a világranglistán egykor az első húszban jegyzett, 43 éves Almási Zoltán már visszavonult, ám decemberben váratlanul elindult az egyenes kieséses rendszerű magyar bajnokságon, és meg is nyerte. Tudjuk, a magyar szövetség tervezi, hogy megpályázza a 2024-es sakkolimpia rendezését, ám a már vállalkozására összpontosító Almási nem hiszi, hogy azon a csapatunk tagja lesz majd.

Együttesünk az idei Európa-bajnokságon a 26. helyen (!) végzett, nem szívderítő a jövő. A világranglistán 38. helyen álló Almási mellett nem vállalta a szereplést a földkerekség momentán 13. legjobb sakkozójának számító, még csak 23 éves Rapport Richárd és a 77. helyre csúszott, 40 éves Lékó Péter sem. (Őket az ob-n is hiá­ba kerestük volna.) Visszatérő a helyzet, amit legjobb­jaink rendre azzal a szemérmes megfogalmazással indokolnak, hogy nem megfelelőek a feltételek. Ami persze nem azt jelenti, hogy a terembe beszűrődik az utcazaj, billeg a tábla alatt az asztal, vagy hogy a szobájukat meg kell osztaniuk egy horkoló szekundánssal. Arról van szó, hogy

a puszta részvételért is jelentős summát szeretnének, úgymond felkészülési támogatást, de a legatyásodott sakkszövetség ezt nem tudja biztosítani.

Az idei ob-nak is nagy szenzációja volt Almási felbukkanása, hiszen hol vannak már a régi szuperbajnokságok, amelyeken tényleg a legjobbjaink játszottak?!

Ezt kérdezhetjük az asztaliteniszezők Top 12 bajnokságának múltján merengve is. Egykor ugyancsak a sportág ünnepe volt, a Nemzeti Sportcsarnokban telt ház csodálta Klampárék, Jónyerék játékát. Az csak egy dolog, hogy ma már nincsenek világbajnokaink, de eljutottunk oda, hogy december 21–22-én Celldömölkön a férfiak idei Top 12 bajnokságán (írd és mondd!) nyolcan indultak! S ebben a magyar szövetség is vastagon benne van, mert a január végi (!) portugáliai olimpiai kvalifikációs csapattornára való tekintettel a válogatottjaink felmentést kaptak. Hát igen, biztos nagy lenne a terhelés, ha előtte egy hónappal is van egy kétnapos verseny…

Amit a foghíjas mezőnyből végül a 38 éves Fazekas Péter nyert meg. „Nem tudok felhőtlenül örülni, így nem jó nyerni” – írta ki a Facebookra, hozzáfűzve, hogy tekintettel a Top 12 szellemiségéhez és múltjához kialakult méltatlan helyzetre, a 200 ezer forintos pénzdíját felajánlja két utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületnek. Vegyenek belőle labdákat, szoftokat, vagy amire szükségük van. Így legalább a történet vége szívet melengető lett…