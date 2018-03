Nem született idén magyar Oscar

Az Una Mujer Fantástica (Egy fantasztikus nő) című chilei alkotás kapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat helyi idő szerint vasárnap Los Angelesben, az elismerés immár 90. átadóján a hollywoodi Dolby Színházban. Cikkünket frissítjük.

Sebastián Lelio drámája mellett Enyedi Ildikó Testről és lélekről című műve, valamint a Szeretet nélkül című orosz, A négyzet című svéd és a The Insult című libanoni film volt versenyben az elismerésért. Chilei film először nyert ebben a kategóriában.

A víz érintése lett a legjobb film

Guillermo del Toro műve, A víz érintése című fantasy kapta a legjobb filmnek járó díjat.

Frances McDormand lett a legjobb női főszereplő

Az elismerést a Három óriásplakát Ebbing határában című filmért kapta.

Gary Oldman lett a legjobb férfi főszereplő

A legsötétebb óra című filmben Winston Churchill megformálásáért kapta az elismerést.

Aratott a Dunkirk

Christopher Nolan Dunkirk című második világháborús drámája a legjobb vágás, a legjobb hangvágás és a legjobb hangkeverés díját is elvitte az estén.

A Szárnyas fejvadász sem maradt elismerés nélkül

A vizuális effektusokért a Szárnyas fejvadász 2049 című sci-fit jutalmazta az amerikai filmakadémia, és tizennégy jelölés után végre díjat kapott Roger Deakins, a film operatőre is, akinek volt éve, hogy két filmért is előterjesztették, egészen idáig hiába.

James Ivory és Jordan Peele a legjobb forgatókönyvíró

Ivory korábban három rendezéséért kapott Oscar-jelölést. A Szólíts a neveden! című filmért a legjobb adaptált forgatókönyvért járó elismerést nyerte el, amelyet André Acimannek ajánlott, aki a film alapjául szolgáló szerelmes történetet megírta. A 89 éves Ivory a legidősebb díjazott lett az Oscar-díjak történetében.

Jordan Peele, a Tűnj el! című társadalomkritikai horrorfilm forgatókönyvíró-rendezője filmje eredeti forgatókönyvéért vehette át az elismerést. Mint mondta, azoknak ajánlja, akik lehetővé tették számára, hogy felemelje a hangját. Köszönetet mondott a közönségnek is, hogy elment és megnézte a produkciót. A Tűnj el! című filmet Peele 4,5 millió dollárból (egymilliárd forintból) forgatta, és világszerte több mint 255 millió dollárért (65 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a nézők. Az alkotás egy nappal korábban elnyerte a független filmek versenyének fődíját is.

A legjobb zenék

A legjobb filmzenéért Alexandre Desplat vehette át a szobrot. A francia komponista A víz érintése című filmhez írt zenéjéért kapott Oscar-díjat. Kilencedszer jelölték, egyszer már nyert.

A legjobb betétdal a Coco című rajzfilmből a Remember Me, Kristen Anderson-Lopez és Robert Lopez szerzeménye lett.

Allison Janney a legjobb női mellékszereplő

Az Én, Tonya című film szereplője kapta a legjobb női mellékszereplő Oscar-szobrát.

Sam Rockwell a legjobb férfi mellékszereplő



A 49 éves színész a Három óriásplakát Ebbing határában című alkotásban nyújtott alakításával érdemelte ki az amerikai filmakadémia díját, amelyre először jelölték. A kategória jelöltjei között volt filmbéli partnere, Woody Harrelson is.

A legjobb animációs filmek

A legjobb animációs film díját a Coco című alkotás kapta. Az alkotók a mexikói kultúra jelentőségét hangsúlyozva mondtak köszönetet az Oscarért.

A legjobb rövid animációs film elismerését a Kobe Bryant – a Los Angeles Lakers egykori legendás játékosának – szövege alapján készült Dear Basketball nyerte el, amelyet Glen Keane rendezett. A díjat a Star Wars: Az utolsó Jedik stábjából mások mellett Mark Hamill és BB8 adta át.

A legjobb rövidfilm és a legjobb dokumentumfilmek

A legjobb dokumentumfilm kategóriájában járó díjat a sportvilágot megrázó doppingbotrányról szóló Icarus című produkció kapta.

A legjobb rövid dokumentumfilm díját pedig Frank Stiefel műve, a Heaven Is a Traffic Jam on the 405 című alkotás, amely Mindy Alper művészről szól.

A rövidfilmnek járó Oscar-díjat a The Silent Child alkotói vehették át.

A legjobb látvány

A látványtervezés kategóriáját a 13 Oscar-díjra jelölt A víz érintése nyerte első Oscar-szobrát. Az alkotók a film rendezőjének, Guillermo del Torónak is köszönetet mondtak.

A legjobb frizura és a legjobb jelmez

A legjobb smink és frizura díját A legsötétebb óra, a jelmeztervezését pedig a Fantomszál című film kapta. Utóbbiért a szobrocskát Mark Bridges a 93 éves filmes legendától, Eva Marie Sainttől vehette át.

Borítóképünkön Sam Rockwell amerikai színész átveszi a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját Viola Davis amerikai színésznőtől.

Forrás: MTI / AP / Invision / Chris Pizzello