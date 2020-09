Kiadó raktár, a gazdaságos tárolás

Elsősorban a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára lehet fontos, hogy naprakész és azonnal elérhető raktárkészlettel rendelkezzenek. Sokszor azonban az iroda mérete nem alkalmas ennek tárolására. Ilyenkor lehet érdemes elgondolkozni egy kiadó raktár bérlésén.

Teret az árukészletnek

Még a megfelelő üzlethelyiség keresésekor az egyik felmerülő szempont, hogy az adott vállalkozásnak szüksége van-e extra térre, ahol a raktározást megoldhatja. Ez nyilván a cég profiljától, illetve a vezetők elképzelésétől is függ. Szolgáltatásokkal, kisebb eszközökkel és hasonlókkal foglalkozva egy raktárhelyiség fenntartása nyilván fölösleges, hiszen elférünk egy kisebb helyiségben is.

Egy kereskedelemi profillal rendelkező üzletnek azonban egyértelműen szüksége van arra, hogy az általa kínált cikkekből raktárkészletet tartson fenn, hiszen mindenki közös célja a vevői igények minél gyorsabb és pontosabb kiszolgálása. A raktár ideális esetben az üzlettel egy épületben kap helyet, ám előfordulhat, hogy olyan méretű, vagy mennyiségű termékkel bír a cég, melyhez muszáj keresni egy kiadó raktárat, akár egy külsős helyszínen. Az említett példák közül mindkettőre találhatunk kedvező opciókat az https://www.in-management.hu/raktar/ oldalon.

Hol érdemes tárolnunk?

Ezt a kérdést több szempontból is érdemes vizsgálnunk. Egyrészt nyilván a lokalizáció, másrészt pedig az általunk tárolni kívánt termékek igényeinek oldaláról. Bár az internet bővelkedik kiadó raktárokban, közel sem mindegy melyik mellett döntünk. Az áru tárolására és mozgatására alkalmas helyiséggel minden bizonnyal évekre előre tervezünk, így mindenképpen megfontolt döntést kell hoznunk.

A lokalizáció kérdése az áru mozgatásának szempontjából rendkívül fontos. Ahogy már említettük, ideális esetben az üzlethelyiséggel együtt birtokba vehetünk egy raktárat is, ám ez nem mindig ilyen egyszerű. Ha nagyban gondolkozunk, esetlegesen vállalkozásunk teherforgalmat is bonyolít, alapvető szempont, hogy a kiadó raktár jól megközelíthető legyen, lehetőleg minél közelebb a főbb utakhoz, autópályákhoz.

Emellett az is fontos lehet, hogy nekünk se teljen hosszú időbe eljutni az üzlettől a raktárig, hacsak nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyfajta logisztikai központként külön üzemeltessük azt. Az egyszerűbb keresgélés egyik alapfeltétele ebben az esetben mindenképpen a kompromisszumkészség.

A másik tárolási faktor az áru típusára vonatkozik. Ha a környezeti körülményekre érzékenyebb árukkal dolgozunk, mindenképpen egy tisztább, modernebb raktár mellett tegyük le a voksunkat, mely nyilván nagyobb költséggel jár, ám ellenkező esetben bőven megfelel egy „egyszerűbb” de biztonságos helyiség.

A raktár nem csak árut tárol

Kiadó raktár keresésekor sokszor talán elfelejtjük azt, hogy más funkcióban is használható a helyiség, ha kialakítása megfelelő. Így például kiváló és gazdaságos opciót jelenthet különböző gyártósorok telepítésére, gyártásra, kivitelezésre, vagy akár különböző szakmunkákra, szerviz feladatokra is. Az ilyen jellegű munkák nagy szabad területet igényelnek, mindezt mégis olcsón. Épp ezért lehet ideális megoldás egy kiadó raktár keresése akkor, ha ilyen profilban gondolkozunk. Ám ha „simán” csak áruinkat szeretnénk biztonságban, és rendezetten tárolni, akkor is remek alternatíva.