A szakképzés és a felnőttképzés a gazdaságot szolgálja az ITM szerint

A szakgimnáziumi képzés akkor tölti be a szerepét, ha a diákok a szakma megszerzése után fejezik be tanulmányaikat – mondta Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára szerdán Zalaegerszegen.

A nemzeti szakképzési és felnőttképzési hivatal, valamint a szakképzési centrumok a szakképzési és felnőttképzési tanévnyitó konferenciasorozatának záró rendezvényén Pölöskei Gáborné kifejtette: az oktatás nem tud olyan rugalmas lenni, mint ahogy ezt a környezet változása elvárja.

„A Z generációt úgy kell oktatni, hogy olyan szakmákra legyenek alkalmasak, amelyek ma még nincsenek”

– fogalmazott.

A szakképzést és a felnőttképzést átfogó tanulmányok azt mutatják, hogy a cégek elvárásaikban nem szakmát, hanem készségeket, képességeket fogalmaznak meg. Ezeket a készségeket, képességeket azonban nem lehet „frontális oktatással” kialakítani. Ugyanakkor a szakképzés hatalmas előnye és lehetősége, hogy a magas gyakorlati óraszámmal ezek a készségek, képességek létrehozhatók, kialakíthatók – emelte ki Pölöskei Gáborné.

Hozzátette: a szakgimnáziumokban négy plusz egy éves képzés folyik, az országos statisztika szerint a gyerekek 46 százaléka érettségi után kimarad a rendszerből, nem fejezi be a szakképzést. A szakképzés csak akkor tölti be a szerepét, ha a diákok szakmával a kezükben fejezik be tanulmányaikat – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné. Kiemelte:

A szakgimnáziumok a gimnáziumok alternatívái. Aki jó mérnökember akar lenni, annak szakgimnáziumban kell tanulnia, mert ez szolgálja az érdekét. A szakgimnázium a mérnökképzés előszobája, amit össze lehet kötni a felsőoktatással, és ez nagy előrelépést jelenthet.

Kitért arra is, hogy a szakképzés és a felnőttképzés a gazdaságot szolgálja. Ugyanakkor „sok cég panaszkodik arra, hogy nem engedik be az iskolákba, nem tud válogatni a gyerekek közül”, mert nincs olyan oktatási rend, amely – a köznevelés kötelékében – lehetővé teszi a moduláris oktatást. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár szerint ezen változtatni kell, ha teljesíteni akarjuk a duális modellt.

Az oktatási rendszer, a pedagógusok feladata, hogy megmutassák, mit tud nyújtani a szakképzés. Rugalmas rendszert kell úgy kialakítani, hogy az akár öt-tíz év múlva is megfelelő legyen: ez az oktatási intézmények számára különösen fontos, ugyanis az iskolák biztonságának meg kell maradni, hogy stabilan tudjanak működni – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné.