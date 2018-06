Drágulhat az online rendelt termékek kiszállítása

Az online vásárlásoknál a logisztikai cégek már tavaly év végén emelték a kézbesítések árát, a tendencia 2018 első negyedévében is folytatódott és az év hátralévő részében is folytatódik. Ezt az online vásárlók is megérzik majd - derül ki a GKI Digital és az Árukereső.hu közös kutatássorozatának idei második tanulmányából.

A magyar vásárlók tavaly mintegy 33 milliószor rendeltek terméket online, ezek 70 százalékát külső logisztikai cég juttatta célba gyakran ingyen, de a marketingcélú ingyenes szállítás arra késztette a kereskedőket, hogy a termék árába épített szállítási díj a lehető legalacsonyabb legyen, így a logisztikai szolgáltatók közötti verseny sokáig szinte kizárólag a díjakban jelent meg. A 2016-os év végi kiszállítási problémák miatt azonban a legnagyobb kereskedők többsége 2017 első felében változtatott. A folyamatok miatt az átadópontra kért csomagok aránya az egy évvel korábbi visszaesés után ismét emelkedni tudott tavaly, elérte a 20 százalékot. A kutatás szerint 2017-ben minden negyedik rendelést személyes bolti, vagy saját üzemeltetésű átadóponti átvétellel kértek a vásárlók. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A teljes magyar online kiskereskedelmi forgalom több mint háromnegyede a vegyes modellben működő, a webáruház mellett hagyományos üzleteket is fenntartó kereskedőké. A közlemény szerint a tavalyi év végi ünnepi időszakra minden érintett logisztikai szereplő komoly extra kapacitásokkal és egyéb óvintézkedésekkel készült, ez utóbbi részeként többen még novemberben árat emeltek. Az online kiskereskedelmen belül régiós szinten jelenlévő, az innovációt akadályozó probléma az utánvétes fizetések – és azon belül a készpénzes fizetések – magas aránya. Ez a magyar online kiskereskedelemben a GKI Digital és az Árukereső.hu mérései szerint mintegy 76 százalékos arányt jelent, amelyből 58 százalék a készpénzes tranzakció. Az utánvétes csomagok kezelése sokkal munkaigényesebb, mint a hagyományos csomagkézbesítés, mert a kézbesítőnek személyes kapcsolatba kell lépnie a vásárlóval, kártyás fizetést lehetővé tévő terminál hiányában pedig sok esetben készpénzt is kezelni kell. Az online kiskereskedelmi rendelések klasszikus futárszolgálatos kiszállításánál a csomagszámokat tekintve tavaly is a GLS végzett az élen. A második az MLP, a harmadik a DPD volt, itt sem történt változás az előző évhez képest. A szolgáltatókat csomagszám szerint vizsgálva elveszítette az eddigi vezető pozícióját a Sprinter által üzemeltetett Pick Pack Pont szolgáltatás, helyét a Magyar Posta csomagponthálózata foglalta el, a harmadik a GLS-csomagpont lett – derült ki a felmérésből. Borítóképünkön a Magyar Posta csomagautomatája egy fővárosi bevásárlóközpontnál.

MTI Fotó: Marjai János