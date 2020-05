Hatvanmilliárdos fejlesztési pályázat indult a kisebb szálláshelyeknek

A Kisfaludy-program támogatási programjában minden olyan szereplő részt vehet, aki legfeljebb nyolcszobás szállást működtet.

Tovább szépül a vidéki Magyarország: kezdődhet a száz szobánál nagyobb kapacitású szállodák építése és országszerte több olyan, felújításra szoruló hotelépület korszerűsítése, szolgáltatási színvonalának fejlesztése, kapacitásbővítése, amelyek eredményeként jelentősen javul a szálláshelynek otthont adó város arculata, illetve a településkép. Az újabb beruházásokkal a magyar turizmus továbblép az országszerte minőségi fejlődésen alapuló, közép-európai régiós turisztikai központi szerep irányába – ennek 2030-ig történő megvalósulását az ágazatban jegyzett minden idők legnagyobb kormányzati ernyőprogramja, a 2017-ben indult Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program biztosítja, 300 milliárd forintos keretből – írja a Magyar Nemzet.

A 2030-ig tartó desztinációs szemléletű fejlesztési programban újabb, több ezer piaci szereplőt érintő pályázatok jelennek meg, amelyek a válságból való kilábalást is segítik a kisvállalkozói körben. A legkisebb szolgáltatóknak, például a magán-szállásadóknak, a vendégházaknak, kempingeknek, egyéb szálláshelyeknek szóló fejlesztési lehetőséggel olyanok is forráshoz juthatnak, akik korábban nem tudták igénybe venni a pályázati támogatásokat.

Ezúttal azonban a vidéki Magyarországon minden olyan szereplő részt vehet a Kisfaludy-program 60 milliárd forint keretösszegű támogatási programjában, aki legfeljebb nyolcszobás szállást működtet. A pályázati felhívás tegnap este jelent meg a Kisfaludy.hu weboldalon. A program új szakaszában a 28 ezer ebbe a körbe tartozó szálláshely összesen 55 ezer szobájának mindegyike szobánként egymillió forint támogatást kaphat még ebben az évben, míg a kempingek ötmilliárd forintos keretösszegű pályázaton indulhatnak.

A már mintegy 750 vidéki panzió, vagyis ezer vendégszoba felújítását támogató Kisfaludy-program következő szakaszában döntöttek a nagy kapacitású szállodák fejlesztésének támogatására kiírt pályázatokról – a nyertesekről a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által felügyelt Kisfaludy-program honlapján szintén hétfőn jelent meg tájékoztatás.

Eszerint összesen 85 milliárd forint összegű támogatást ad az ügynökség a száz szoba feletti szállodák építésére és felújítására a vidéki Magyarország területén, ami részleteiben 35 szálloda építését és fejlesztését jelenti. Ennek eredményeként a hazai kínálat 1500 új szobával bővül és 4200 megszépült szoba áll majd rendelkezésre a belföldön pihenő, és a Magyarországra érkező utazók számára. A programban több négycsillagos- és négy vidéki ötcsillagos szálloda megújítását is támogatják.

„A 85 milliárd forint pályázati forrás mellé a vállalkozók további 85 milliárd forintot biztosítanak, így összességében 170 milliárd forint érkezik a magyarországi turizmus további fejlődésére” – összegzett a Magyar Nemzetnek Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója. Mint mondta, a soron következő fejlesztések célja az, hogy idehaza minél többen tudják a pihenésüket, a családdal töltött szabadságukat színvonalas programokkal, minőségi környezetben eltölteni.

A nyertesek friss listáján szereplő szállodai beruházások – a pályázók eddigi eredményei és az adott térségek vendégforgalmi tendenciái alapján – amellett, hogy tovább erősítik a belföldi piac színvonalát, a várakozások szerint ahhoz is hozzájárulnak, hogy a külföldi beutazó forgalom a vidéket is nagyobb arányban érintse a jövőben, emellett csökkenjen a szezonalitás.

Megújítja szolgáltatásainak színvonalát, például a wellnes-részleget, egyes egységeiben kapacitást is bővít és családbaráttá alakul Magyarország legjelentősebb belföldi szállodalánca, a Hunguest Hotels néhány szállodája a népszerűbb turisztikai régiókban, emellett például a Kisfaludy-program hozzájárul az egykor pártüdülőként szolgáló, mára elavult állapotú Club Aliga hotel és élményközpont fejlesztéséhez is, amelyre évtizedek óta várnak Balatonvilágoson. Az európai szintű balatoni turizmus érdekében támogatják a Balatonfüredi Vitorlás Központ szálláshelyfejlesztését is, ahogy a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megvalósítását, illetve Balatonkenesén a valamikori T-Com Hotel felújítását, de más térségekbe is érkezik forrás, például egy debreceni négycsillagos hotel megépítésére. Látható, hogy a Kisfaludy-program ezen szakaszának fejlesztései a nyugat-európai szinten versenyképessé váló szolgáltatásokkal, a megújult környezetben tervezett hangulatos és színvonalas vendégfogadással a teljes magyarországi iparágat az európai élvonalba emelhetik.