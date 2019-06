Hétfőtől már jegyezhető a magyar állampapír plusz

A befektetett összegnek nincs alsó határa az új lakossági állampapír esetén, amely az 5 éves futamidő alatt folyamatosan emelkedő magas hozamot kínál.

Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta, a termék könnyű elérhetőségét biztosítja, hogy a Magyar Államkincstár és a kereskedelmi bankok hálózata mellett a máp plusz értékesítésébe a Magyar Posta és a Fundamenta Lakáskassza Zrt. is bekapcsolódott.

A befektetés kiemelkedő hozamot kínál, a kamat mértéke az első fél évben évi 3,5 százalék, az első év végén 4 százalék, ezt követően pedig évente 0,5 százalékponttal emelkedik, így az 5. év végére a kamatszint eléri az évi 6 százalékot.

A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a máp plusz után nem kell kamatadót fizetni, ahogy a 2019. június 1-je után kibocsátott állampapírok kamata után sem. Mindezek alapján öt év alatt kamatos kamattal és 1 millió forintos befektetéssel számolva a máp plusz állampapír több mint 270 ezer forintot hoz a befektetőnek.

Varga Mihály szólt arról is, hogy a termék rugalmas, a futamidő lejárta előtt is eladható, a kamatforduló napjától számított öt munkanapon keresztül 100 százalékon, azaz veszteség nélkül visszaváltható az addig elért kamatokkal együtt (az év többi napján 99,75 százalékos árfolyamon váltható vissza). Azok számára is megéri ezt választani, akik csak rövid időszakban szeretnének megtakarítani.

A magyar állampapír plusz bevezetésével az egész ország jól jár, előnyös az emberek számára, ugyanakkor az államháztartás stabilitását is segíti – jelentette ki a tárcavezető.

Tátrai Bernadett, a Fundamenta Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a máp plusz értékesítésébe a társaság az országos lefedettségű, 2000 emberből álló személyi bankár hálózata segítségével kapcsolódik be. A hálózatban dolgozó szakemberek a magyar államkincstár termékeinek értékesítéséből külön vizsgát tettek és a Magyar Nemzeti Bank engedélyével is rendelkeznek. A személyi bankár hálózat résztvevői városon és vidéken egyaránt az ügyfelek otthonába viszik el az új állampapírról szóló információkat.

Tátrai Bernadett kérdésre válaszolva elmondta, mivel a Magyar Államkincstárnál (MÁK) nem kell számlavezetési díjat fizetni, a Fundamenta pedig a MÁK értékpapírszámláját közvetíti az ügyfelek számára, ezért a Fundamenta ügyfeleinek sem kell számlavezetési díjat fizetniük.

A Pénzügyminisztérium által az MTI-nek hétfőn eljuttatott közlemény szerint a magyar állampapír plusz az egyik legbiztonságosabb befektetés, emellett magas, öt év alatt összességben 27,35 százalékos hozamot biztosít.

Az új termék bevezetésével még kiegyensúlyozottabbá válik az államadósság finanszírozása is, hiszen a lakosság az állam szempontjából megbízható befektető. A lakossági állampapíroknak köszönhetően 2018 végére az államadósság devizaaránya a 2010. évi 52 százalékról 23 százalékra csökkent, így jelentősen csökkent az ország külső sérülékenysége. A belföldi finanszírozás növekvő arányát a hitelminősítők is kedvezően ítélik meg, ezt már a februári felminősítések alkalmával is kiemelten pozitív tényezőként vették figyelembe – olvasható a minisztérium közleményében.