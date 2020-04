Új volános bérletfajták érhetők el a közlekedési mobiljegy applikációban

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által működtetett közlekedési mobiljegy alkalmazás termékkínálatában április 25-től elérhetővé válnak a helyközi, teljes árú havi, valamint a helyi, teljes árú összvonalas és az egyvonalas havi bérletek is, az utasok az új termékeket a Simple by OTP applikációban is megvásárolhatják majd – közölte a Volánbusz Zrt.

A társaság a járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében tette készpénzmentessé előbb a jegyvásárlást, majd a 30 napos helyközi bérletek váltását is. A közlemény szerint az első hónap adatai szerint csaknem 187 ezer helyi és helyközi menetjegyet, távolsági kiegészítő jegyet és 30 napos bérletet vásároltak a Volánbusz utasai az applikációkkal. Kiemelték, a helyközi és helyi félhavi, valamint helyi kedvezményes bérletek egyelőre a társaság pénztáraiban, egyes jegy- és bérletértékesítő automatáiból, valamint nyitva tartó szerződéses partnereinél válthatók. A társaság Pest megyei, valamint Budapestet érintő országos járataira bérlet vásárolható online is a Volánbusz honlapján.