Vitás esetekben bizonyíték lehet az autó adásvételi szerződése

Bár az adásvételi szerződés nem minősül közokiratnak, de bizonyító erejű magánokirat, amely vitás esetekben bizonyítékként szolgálhat a bíróság vagy például egy békéltetőtestület előtt.

Az akár tízmilliós nagyságrendű tranzakció részleteit rögzítő nyomtatvány azért nem kaphat hivatalos státuszt, mert nem ellenjegyzi az állam által felhatalmazott személy (közjegyző, ügyvéd), viszont tanúk által hitelesített, a járműadásvétel lehető legtöbb körülményét rögzítő irat, amely hivatkozási alap lehet akár jogi vitában is. Saját érdekünkben figyeljünk rá, hogy a felhasznált szerződésminta a vételár kifizetésének körülményeit, a jármű állapotának vázlatos leírását, valamint az átírás körülményeit is tartalmazza – figyelmeztet a gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu.

A fenti weboldalról a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ellenőrzött szerződésminták tölthetőek le magyar, német és angol nyelven, szerkeszthető pdf formátumban.

Az autókhoz és motorokhoz készült adásvételi minta mellett megtalálható az üzembentartói, a foglaló átvételi elismervény és a járműkölcsönadási minta is. Az oldal végigvezet az autók megvásárlásának és átírásának teljes folyamatán, bemutatja a külföldről behozott autók honosítási eljárását is. Mivel az adásvétel során nem csupán a vételárral és az okmányirodai költségekkel kell számolnunk, hanem fizetnünk kell vagyonszerzési illetéket, az eredetiségvizsgálat díját, a cégautóadót és esetleg a fedezetlenségi díjat is, naprakész kalkulátorok biztosítják e költségek kiszámítását is.