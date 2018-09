Bővül a hajóspiac: nyaraló helyett inkább vitorlást vásárolnak

A hajózási piacon évek óta tartó fellendülés továbbra is töretlen – vannak, akik balatoni nyaraló helyett is inkább vitorlást vásárolnak maguknak.

A fellendülést az is mutatja, hogy idén számos új magyarországi gyártó és sok eddig itthon nem forgalmazott márka képviselete jelent meg a Balaton Boat Shown, amelyet szeptember 7-9. között rendeztek meg Balatonkenesén. Sokan befektetési céllal, sokan pedig külföldre keresnek hajókat, és növekszik igény a 35- 40 láb feletti vitorlás hajókra – olvasható az rendezvény sajtóközleményében. A Balatonon évek óta emelkedik az elektromos hajók iránti kereslet is, nagyon sokan választják ma már a vitorlások helyett is. Jellemző, hogy egyre több 30-40 láb közötti, tágas, akár több hálószobát vagy fedélzeti konyhát is tartalmazó modell kerül vízre. A megnövekedett kereslet és az új hajók növekvő szervizhátteret és szakember gárdát követelnek. Így komoly kihívással szembesülnek a hazai gyártóműhelyek és a nemzetközi márkák forgalmazói is, hogy ezeknek az igényeknek meg tudjanak felelni.