Cégek és családok talpon maradását segíti a hitelmoratórium

Nagy segítség az adóssággal küzdő magánszemélyeknek és cégeknek, hogy a kormány januártól újabb fél évre meghosszabbította a hiteltörlesztések felfüggesztésének lehetőségét a koronavírus terjedésének második hullámában. Aki tudott, eddig is fizetett: a Magyar Nemzeti Bank szerint a lakosság és a vállalatok a hitelállományuk 40–50 százalékára igényelték csak a moratóriumot.

Magyarországon egyedülálló gépparkkal rendelkezik a kaposvári Lakics Gépgyártó Kft. Folyamatosan fejleszteniük kell, hogy az éles világpiaci versenyben helyt tudjanak állni, és megőrizhessék azokat a pozícióikat, melyeket világcégek beszállítóiként vívtak ki maguknak. Megtudtuk, a legtöbb esetben beruházási hitelből és pályázatokból költenek a kivételes, gyártástechnológiában egyedülálló gépeikre. A cég gazdasági igazgatója úgy véli, hogy nagyon okos lépés volt elrendelni az első moratóriumot, mert akkor még kiszámíthatatlan volt minden.

– Tavasszal hatalmas volt a bizonytalanság, mert nem lehetett tudni, a vírus valójában milyen hatással lesz a gazdaságra és egy adott cégre – fogalmazott lapunknak Gelb Zoltán. – Azóta több lett a tapasztalatunk arról, hogy Magyarországon, az Európai Unióban és a világban mekkora a visszaesés. Most már azt is látni lehet, hogy bizonyos ágazatokat mennyire sújt. Így mi is pontosan felmértük azt, hogy nagy valószínűséggel jövő évtől már nem kényszerülünk élni a moratórium lehetőségével, hanem tudunk tőke- és kamatfizetéssel élni a bankoknak.

A koronavírus hitelpiacra tett hatásáról készített elemzést a Hitelválasztó.hu. A hitelmoratórium már érezteti a hatását, ráadásul a járvány következtében március óta sokak anyagi helyzete hátrányosan változott. A jövedelem csökkenése vagy a pandémia okozta munkahelyváltás miatt sokan kiestek a hitel­igénylők közül. A hozzáállás is megváltozóban, mert egyre többen takarékoskodásba kezdek. A lakáshitelezés 5 évvel, a személyi hitelezés a 2 évvel ezelőtti szintre esett vissza. A lakáshitelek 28 százalékkal 61,92 milliárd forintra , a személyi kölcsönök 66,5 százalékkal 18,68 milliárd forintra estek vissza az előző évi adatokhoz képest a járvány első hullámában. Az adósokat az érdekli, hogy moratórium anyagi hatása mi lehet egyes hitelek esetében, mert ha jó ideig nem is kell törlesztenünk, azonban ennek következtében a hitelszerződések futamideje meghosszabbodik. Hosszas számítást igényel, hogy rosszabbul vagy jobban járnak, és mennyivel.

Sokaknak kérni sem kell a hosszabbítást

A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs szombaton arról döntött, hogy a kormány meghosszabbítja a háztartásoknak nyújtott hitelmoratóriumot néhány társadalmi csoport esetén január 1-től további 6 hónapig, ezek a gyermeket nevelő családok, nyugdíjasok, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak. A cégeknek, vállalkozásoknak jelentkezniük kell, ha meg kívánják hosszabbítani a moratóriumot. Amennyiben a bevételük több, mint 25 százalékkal csökkent, élhetnek a moratórium lehetőségével. A gyermekeseknek, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, közfoglalkoztatottaknak automatikusan meghosszabbítják a moratóriumot. Semmit nem kell tenniük, csak akkor kell felkeresniük a bankjukat, ha a moratórium ellenére fizetni szeretnének. A háztartási és vállalkozási hitelek esetén –hat hónapra felmondási tilalmat rendel el a kormány.