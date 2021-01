Csak jobb jöhet a tavalyi esztendőnél

A járványhelyzetben az ősz óta bezárt vendéglátóhelyek és kocsmák a somogyi borászoknak is érezhető veszteséget okoztak, de bízhattak abban, hogy karácsonykor és szilveszterkor hagyományosan több nedű kerül a magyar családok asztalára. Emellett olyan új utakra léptek, mint az online értékesítés.

– Borítékolható volt, hogy ez történik velünk, de tavasz óta a pincészeteknek volt idejük felkészülni arra, hogy az online értékesítést fejlesszék, sokan komoly erőfeszítéseket tettek ennek érdekében – mondta Bujdosó Ferenc. – Óvatosabban halmozott fel készleteket az ember, most én is több szőlőt értékesítettem. A karácsony mindig is a legerősebb szezonunk volt, és az ünnepek most sem hagytak cserben bennünket, de a karácsonyi vásárok az idén fájóan elmaradtak.

A gasztronómiához kapcsolódó eladások visszaestek, ám az online értékesítés kicsivel nőtt, szintén ezt tapasztalta Hujber Attila, a balatonboglári Hujber Pincészet vezetője. Annak is örülni kell, ami van, tette hozzá optimistán. Karácsonykor és szilveszter előtt is vásároltak somogyi bort tőlük, így az év végén nem volt okuk panaszra. Nem lett kimagasló a karácsonyi forgalom, de a körülményekhez és a vírushoz képest nem tartja rossznak. A következő évre csak jót várnak a somogyi borászok, mert kiváló volt az utolsó évjárat és remek borok sorakoznak a pincékben. A járvány múltán tavaszi nyitásban bíznak, amely a belföldi turizmus erősödését is magával hozhatja.

A kisebb családi pincészeteknél jóval nagyobb volt a visszaesés, és ezen a karácsony sem segített, állította Buzássy László, a balatonlellei Buzássy Pincészet vezetője. Ők pincelátogatásokra szakosodtak, ezek jó része azonban a koronavírus-járvány második hullámában elmaradt, mert nem nagyon mozdultak ki otthonról az emberek, csupán az áruházláncok kínálatából töltötték fel a hűtőszekrényeket borral. Ez nyomot hagyott a kis somogyi pincészetek árbevételén. Buzássy László a visszaesés mértékét még nem összesítette, de elég nagynak tartja. Szerencsére a régi vevők még odatalálnak hozzájuk, de szerinte a vírus alapvetően változtatta meg az emberek mindennapjait, így ma már kevesebben látogatnak el a Balatonhoz egy jó borért. Kovács Gábor

Fotó: Lang Róbert