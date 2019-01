Egyre hosszabbak az aszályos időszakok Somogyban

A klímaváltozás miatt ugyan nem csökken az összcsapadék-mennyiség térségünkben, ám az aszályos időszakok egyre hosszabbak Somogyban is. Ezért az Országos Vízügyi Főigazgatóság aszályfigyelő rendszert épít ki. Ennek keretében Somogyban elsőként a drávai aszálykörzetben Kálmáncsán létesült mérőállomás.

Az idei tél sem bővelkedett esőben és hóban. Az aszályos időszakok egyre hosszabbak hazánkban és a megyében is az utóbbi időben. A leginkább csapadékhiánnyal sújtott területek jelenleg még az Alföldön vannak, de a szélsőséges időjárási jelenségek, szárazság, heves esőzések gyakorisága megnőtt megyénkben is. Szakemberek szerint az aszályos időszakok további növekedésével és terjedésével is számolni kell a közeljövőben.

– A bővülő aszálymonitoring-rendszer célja segíteni a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban dolgozókat a kritikus helyzetek előrejelzésében – felelte érdeklődésünkre Pinczehelyi-Tátrai Tímea, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság sajtóreferense. – Ezen ismeretek birtokában a műszaki lehetőségekhez mérten az aszálykárok mérséklésére több idő állhat rendelkezésre a vízvisszatartás és tározás lehetőségének fokozásával, vízkormányzásokkal. Ezen adatok ismeretében egy tájon a mezőgazdasági művelési ágak váltása is szükségessé válhat.

Annál is inkább, mert a hőségnapok száma a kilencvenes évektől jelentősen megemelkedett. Ugyan az éves csapadék a somogyi területeken nem csökkent, viszont az időbeli eloszlása egyre szélsőségesebben alakult. Gyakrabban fordulnak elő heves nyári zivatarok, majd utána ismét hetekig nem esik az eső.

Az aszálymonitoring-rendszer még félkész állapotban van, jelenleg 46 állomás van az országban. A tervek szerint 141 állomás rögzíti a talaj és a légkör adatait hazánkban. A Dél-Dunántúl hat aszálykörzetében is kiépül egy-egy állomás. Jelenleg kettő működik a régióban, ebből az egyik a kálmáncsai, ahol a csapadék, a levegő hőmérséklete, a relatív páratartalom mellett 10, 20, 30, 45, 60, 75 centi mélyen a talajhőmérséklet és talajnedvesség mérését is végzik.