Exporttól hízik az év végi profit

Decemberben, közvetlenül az ünnepek előtt is teljes erőbedobással dolgoznak a somogyi vállalkozásokban. Jól zárnak az ipari és élelmiszeripari cégek, akadnak olyanok, is amelyek a tavalyi rekordbevételt is túlszárnyalják.

– Decemberben fokozzuk a gyártást, három műszakban zajlik a termelés – mondta Lukács Sándor, a fonyódi CMS Electroncis Hungary Kft. cégvezetője. Elsősorban prémium kategóriás autóipari vállalatoknak szállítanak elektronikai részegységeket. Csaknem 230 dolgozót alkalmaznak. Prohászka Balázs, a Kométa ügyvezető-helyettese rámutatott: cégük életében mindig az év utolsó három hónapja jelenti a csúcsidőszakot. Októberben – a múlt évhez azonos időszakához képest – 11 százalékkal nőtt a forgalmuk, novemberben már 20 százalékkal. A húsexport meghatározó szerepet játszik, Olaszország és Szlovénián kívül Horvátországba szállítottak jelentős mennyiségű árut. Más termékek esetében is látványos változás mutatható ki télen: virsliből az első tíz hónapban átlagosan közel 54 tonnát adtak el, majd decemberben 260 tonna értékesítésével számolnak. A kaposvári társaság a tavalyi 42 milliárd forint bevétellel szemben az idén 44 milliárd forintot tervezett. Prohászka Balázs szerint a feszített év vége fegyelmezett munkát igényel. Krennert István, a tapsonyi Hans Pausch Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: rengeteg munkát kaptak, ám akad olyan feladat, amit nem tudnak teljesíteni. – Orvosi röntgenberendezéseket, illetve műszereket gyártunk, melynek zömét – hazai piac mellett – Németországba és Franciországba szállítjuk – közölte. – Akadnak olyan megbízások is, amelyeket az idén már nem tudunk vállalni, így a határidőt januárra, februárra toljuk át. Cégünknél 190-en dolgoznak, s a 26 éves fennállásunk legnagyobb bevételét, közel hárommilliárd forintot, most, az idén érjük el. A marcali Videotont tervek szerint december 13-án hagyja el az utolsó idei szállítmány. Addig még sok a teendő: csak a fogkefe és a borotva akkumulátorokból hetente több mint egymilliót szerelnek össze – tudtuk meg Gyimesi Attila üzemvezetőtől. A 300 dolgozót foglalkoztató vállalatnál kéziszerszámokhoz szükséges akkumulátort is gyártanak, s már a 2020-ra készülnek. A százmillió forint értékű második automata gyártósort januárban helyezik üzembe. Ez azt is jelenti, hogy Marcaliban – ahol korábban soha nem volt – elindulhat a három műszakos termelés. Viszik az új autót karácsony előtt Máté Gergely, a balatonboglári Autó Máté Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: a közelgő járműpiaci változások kapcsán aki teheti, előre hozza a gépkocsivásárlást. Ez a forgalmukon is érződik, három telephelyükön – Balatonboglár, Siófok, Dunaújváros – decemberben közel 60 járművet adnak át. – Decemberben komoly hajtás lesz, a tervezett karbantartás miatt a hónap elején sokkal nagyobb a csapat terhelése – mondta Tallián Bálint, a segesdi Ferrokov Kft. ügyvezetője. – Csaknem 20 százalékkal több terméket szállítunk ki a következő három hét alatt, mint máskor. Horváth István, a kaposvári Baross Szőnyegáruház tulajdonosa közölte: decemberben kiugróan sok a munkájuk. A meglévő megrendelések mellett a téli szünetben több iskolai tornaterem komplett felújítását elvégzik.