Januárban sem csökkent az építési kedv

Nem lanyhult az építési kedv január első heteiben a megyénkben. Az általunk megkérdezett építőipari szereplőknek 10-15 százalékkal több munkájuk van, mint tavaly ilyenkor, s nem számítanak visszaesésre.

Évről évre több a munka, tavaly is így volt, és az idén már a nyár végéig tele a naptár előrejegyzésekkel Horgos Zoltán, kaposvári ácsmester és tetőfedőnél. Úgy látja, hogy megélénkült az új építésű ingatlanok piaca a megyében. A csok miatt sok új lakást hoznak tető alá, és rengeteg felújítást végeznek. A szakember-hiányt is megszokták, szerinte alkalmazkodni kell a körülményekhez, és csak annyi munkát kell elvállalni, amennyit el is tudnak végezni.

Nagy az érdeklődés az újonnan épült lakások és nyaralók iránt a megyében, erősítette meg Steiner Dezső, a balatonboglári Steiner Kft. ügyvezetője. Családi házakat építenek, s az a tapasztalta, hogy

10-15 százalékkal emelkedett az építkezések száma az előző év hasonló időszakához képest. Megnőtt a magánemberek építési kedve, ezért sok a munka, de viszonylag kevés építőipari vállalkozás van, amely képes a kivitelezésre. Steiner Dezső szerint sok függ az építtető családok igényeitől, akiket elsősorban az ár érdekel, s utána a minőség A 300-400 ezer forintos négyzetméterár a leggyakoribb kivitelezési költség.

– Az építőipar helyzetét most nem mérném megjósolni, mert az előrejelzésesek szerint az építőanyagok ára az idén 10-15 százalékkal nőhet, de sokat számít a csok, ezzel nem csökken a kereslet – mondta Steiner Dezső. – Előszeretettel használják ki a csokot a fiatal házasok, az idén január első heteiben is volt már két hasonló érdeklődő a cégünknél.

Tovább bővül a magyarországi újlakás-piac: 2017 és 2018 decembere közt az épülő és tervezett lakásállomány 8,5 százalékkal növekedve elérte a 32 300-as számot, derült ki az Otthon Centrum legújabb újlakás-piaci felméréséből. A megyei jogú városokban végzett felmérésük alapján 290 társasházi lakás projekt volt elérhető 2018 decemberében, ezekben összesen 8 770 új lakást hirdettek megvételre. A legtöbb lakás Győrben, Debrecenben és Szegeden épült. A legdrágább vidéki projekt Pécsen ismert, ahol egy négyzetmétert 740 ezer forintért kínált a beruházó, míg a legolcsóbb, 190 ezer forintos négyzetméterár egy miskolci lakáshoz tartozik. Az összesítés szerint Kaposváron a jelzett időpontban 58 lakás épült 392 805 forintos átlag négyzetméteráron. Ezzel a somogyi megyeszékhely a mezőny alsó harmadában végzett, de magunk mögé utasítottuk Szolnokot, ahol 39, vagy Hódmezővásárhelyt, ahol 36 lakás épült.

Nem várnak visszaesést az ingatlanpiacon

Ami a teljes ingatlanpiacot érinti a használt lakásokat is beleértve a szakértők az idén is a 2018-hoz hasonló erős évre számít. A 2018-ra becsült közel 160 ezer adásvételt 2019-ben is elérheti a hazai ingatlanpiac. Eszerint tovább erősödhet a megyei jogú városok és agglomerációjuk ingatlanpiaca, ahol az építési tevékenység is élénk lesz, köszönhetően a saját célú családi házak építésének. 2019-ben sem számítanak drasztikus árcsökkenésre, de a legdrágább szegmensekben már enyhülhet a növekedés dinamikája. Közben az értékesítettség aránya is folyamatosan nőtt. 2017 utolsó hónapjában a felmért lakáskínálat 53,4 százaléka várt vevőre, addig egy évvel később már csupán 47,7 százalékát kínálták eladásra.