Kevesebb a dolga már a parlagfűvadásznak

Jelentősen csökkent a parlagfűvel fertőzött területek nagysága Somogyban az elmúlt pár évben. Két napon át 160 ezer hektáron végezték a gyomnövény légi felderítését a megyében. Végül 48 hektárnyi fertőzött területet derítettek fel.

Tizedik alkalommal szálltak fel a Siófok-Kiliti reptérről múlt héten a Somogy Megyei Kormányhivatal növényvédelmi felügyelői és a földhivatal szakemberei. A Készenléti Rendőrség helikopterével végezték a parlagfű légi felderítését.

2018-ban 149 fertőzött foltot mértek be a kormányhivatal szakemberei 450 hektárnyi területen. Tavaly 92 fertőzött foltot találtak 388 hektáron. Összesen 77 esetben szabtak ki növényvédelmi bírságot, 6,2 millió forint értékben. Idén 160 ezer hektárnyi területet ellenőriztek a levegőből a szakemberek, és nyolc fertőzött foltot azonosítottak be 48 hektárnyi területen. A parlagfűvel borított területek általában elhanyagolt tarlók, de van kultúrnövénnyel borított föld is közöttük.

A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a törvényi szabályozásból kikerült a július elsejei határidő, már a parlagfű virágbimbós állapotától kell irtani a gyomnövényt a kül- és belterületen egyaránt. Két napon át ellenőrizték a levegőből a szántókat, legelőket, hogy a földhasználók és a földtulajdonosok még időben elvégezték-e a gyomnövény virágbimbóinak permetezését. A bemérés esetén a terület méretétől és a fertőzöttség mértékétől függően 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig terjedő büntetést is kiszabhatnak a szakemberek, s az eljárás költségeit is meg kell térítenie a földtulajdonosnak vagy földhasználónak.

– Próbáltuk úgy időzíteni a parlagfű szántóföldi irtását, hogy az hatásos legyen – mondta el Lackovics Sándor, a Magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke. Hozzátette: eddig még sosem kaptak bírságot gyomnövénnyel fertőzött terület miatt. Miután a terményt betakarítják a szántókról, tarlókezelést végeznek, hogy a parlagfű ne tudjon elszaporodni.

– Már tavasszal védekeztünk a parlagfű szaporodása ellen szántóföldi permetezéssel – mondta Pongrácz István somodori gazdálkodó. Hozzátette: az árokpartokat, táblaszéleket folyamatosan kaszálják, aratás után pedig totális gyomirtást végeznek.

– A parlagfű főszezonja augusztusban van, ilyenkor erősödnek az allergiások tünetei – mondta el Berta Gyula tüdőgyógyász, allergológus. – Az asztmásoknak ezért folyamatosan kell gyógyszereket szedniük.