Megtakarítás alacsony jövedelem mellett? Lehetséges!

Sokan gondolják azt, hogy pénzt csak pénzből lehet csinálni, és akinek szerényebb a jövedelme, az élete végéig szűkölködésre van ítélve.

Szerencsére egy kis rafináltság segíthet abban, hogy még alacsony jövedelem mellett is tudjunk spórolni, sőt akár későbbre félretenni annyit, hogy megvegyünk egy olyan terméket vagy szolgáltatást, amire már régóta vágyunk. Összeszedtünk néhány megtakarítási tippet, ami segíthet átvészelni a nehéz időszakokat még akkor is, ha nem valami hatalmas a havi jövedelmünk.

Sok kicsi sokra megy, avagy tanuljunk meg megtakarítani

Tévhit, miszerint csak azok tudnak megtakarítani, akiknek felesleges pénzük van egy-egy hónapban. Egy kis odafigyeléssel még a legkisebb havi jövedelemből is félre lehet tenni, de ehhez az kell, hogy megbecsüljünk mindent, amink csak van, illetve átértékeljük azt, hogy mire van igazán szükségünk, s melyek azok a dolgok, amelyekre nem is kellene költekeznünk. Lássuk a listát!

1. Tényleg kell az autó?

Igyekezzünk eladni az autónkat, s váltsunk tömegközlekedésre, hiszen ez nemcsak környezetbarát megoldás, de sokkal kifizetődőbb, mint egy autót tankolni, biztosítást és adót fizetni, illetve időnként vizsgáztatni.

2. Hagyjuk meg az éttermet másoknak

Egy hétvégi napon meg lehet előre főzni az egész heti adag élelmünket (meal prep), így nem kell munka közben kiugrani egy étkezés miatt, mellyel rengeteget lehet spórolni.

3. Biztos, hogy minden előfizetésre szükség van?

A tévét ugye nem kell mondanunk, hogy ne fizessük, hiszen van már internet. A papír alapú magazinok nem környezetbarát médiumok, a különféle szoftverekre és hírportálokra elköltött összegeket pedig szintén érdemes újra leellenőrizni, hogy tényleg mindegyikre szükségünk van-e.

4. Edzőterem bérlet is felesleges

Egyébként sem valami higiénikus zsúfolt edzőterembe járni, de szerencsére a rengeteg online, ingyenesen elérhető edzés segítségével mozgásban maradhatunk otthon is.

5. Biztos, hogy kell egy 10. táska?

Sokan hajlamosak felhalmozni különféle használati tárgyakat, öltözködési kiegészítőket és ruhákat, de ezekről a felelőtlen és értelmetlen szokásokról próbáljunk meg leszokni, és tényleg csak azt vegyük meg, ami nélkül nem tudunk élni a mindennapok során.

6. Addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér

Igyekezzünk ne mínuszba vinni a bank- és hitelkártyáinkat, hiszen ez a későbbiekben igencsak megnehezíti a spórolást. Tervezzünk inkább és csak akkor vásároljunk, ha tényleg muszáj.

7. Minden nap egy kis pénz az asztalon

Ha egy nap félre tudunk tenni 200 Ft-ot, máris jó úton vagyunk ahhoz, hogy egy hónapban 6000, egy évben pedig 72.000 Ft-ot tudjunk megtakarítani.

8. Vállaljunk egy kis extra munkát

A hét során elmehetünk dolgozni árufeltöltőnek, futárnak, betegtologatónak, de a szezonális mezőgazdasági munkák is rengeteg félállást vagy beugrós munkát tudnak biztosítani. Használjuk ki őket, hogy legyen egy kis plusz jövedelmünk.

9. Játsszunk Északi-sarkot!

Biztosan van még a kamrában elegendő étel, a péksüteményeket is meg lehet otthon sütni, és az a rengeteg tisztítószer is elég lesz még egy jó darabig. Addig ne vásároljunk semmit, amíg el nem fogynak a készleteink.