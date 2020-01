Nehéz lesz túlszárnyalni a tavalyi évet a somogyi ingatlanpiacon

Kiemelkedő üzletkötések jellemezték tavaly a somogyi ingatlanpiacot: a rekord összegért elkelt nyaralók, családi házak híre gyorsan elterjedt a szakmában. Télen sincs leállás: az egyik forgalmazó balatoni telken és lakásokon is túladott már.

– A tavalyi rekordunk egy csaknem 208 millió forintért eladott ipari ingatlan volt a megyeszékhelyen – mondta Boldizsár Balázs, az egyik kaposvári ingatlaniroda ügyvezetője. – Irodánk öt éves fennállása óta 2019 bizonyult a legeredményesebb üzleti évnek: Baranya megyében 138 millió forintért egy közel 500 négyzetméteres, hat szobás, négy fürdőszobás családi házat értékesítettünk, Kaposvár közelében egy kúriát adtunk el, amelyhez nagyjából két hektáros terület tartozik. Az öt szobás épületben tágas nappali is helyet kapott, s az otthont igényes környezet veszi körül. A Balaton parton 2019-ben is pörgött az ingatlanpiac, s az általános tapasztalat szerint rövid határidővel vevőre találtak azok a nyaralók és családi házak, amelyeket reális áron kínáltak. Cégünk 70 millió forintért adott túl egy olyan balatoni házon, amelyben később több apartmant alakítottak ki.

Boldizsár Balázs szerint esetenként a sokat tapasztalt ingatlanosok is meghökkentő esetekkel szembesülnek. Egy Kaposvár környéki településen élő családi ház tulajdonosa következetesen ragaszkodott az 50 millió forint feletti vételárhoz, így végül 13 év várakozás után adott túl az épületen. Sinka József, egy másik ingatlaniroda munkatársa lapunknak azt mondta: Balatonmárián a két, egyenként közel 70 millió forintos nyaraló volt a legdrágább, amit tavaly értékesítettek. A többi átlagosan 20-30 millió forintért kelt el.

– A Keszthelyi-öböltől Siófok felé fokozatosan nőnek az árak, de alapvetően sokat számít, hogy az eladásra szánt épület milyen távolságra fekszik a település központjától, illetve a vízparttól – jegyezte meg Sinka József. – Térségünkben 2016-ól élénkült meg a piac, s az érdeklődés tavaly tovább nőtt. A vásárlók körében közkedvelt Balatonmária-fürdő, Balatonkeresztúr és Fenyves, ahol részben az elhelyezkedéstől függően, négyzetméterenként 350-500 ezer forinttal számolhat a hétvégi vagy családi ház tulajdonos. S továbbra is népszerű Fonyód, Balatonboglár és Balatonlelle is, ahol ugyancsak számos ingatlant vásároltak az utóbbi időben. S a tél ellenére sem állt le az élet a Balatonon, 2020-ban már egy telket adtunk el Balatonmárián valamint két lakás értékesítése van folyamatban a Balaton parton és Marcaliban.

2019-ben a panellakások árában is jelentős változás állt be. Addig soha nem látott drágulásnak lehettünk tanúi a panelpiacon a somogyi megyeszékhelyen.

– Nálunk egy másfél szobás, alig több mint 40 négyzetméteres kaposvári tégla lakás volt, amelyik tavaly rekordáron, 18 millió forintért kelt el – mondta Oláh Miklós, kaposvári ingatlanközvetítő. – Az otthon négyzetméterenkénti ára bőven meghaladta a 400 ezer forintot. Tavaly szinte folyamatosan drágultak az ingatlanok, ám az év végére számos fórumon azt lehetett hallani, hogy eljutottunk a csúcsközeli árszinthez. Szerintem az árakat tekintve 2020-ban stagnálás várható, de némelyik szegmensben – például egyes régebben épített, korszerűtlen családi házaknál – enyhe csökkenés sem zárható ki.

Oláh Miklós úgy látja: január közepén már ébredezni kezdett az ingatlanpiac. Több olyan vevőjelölt van, akiknek nem túl sürgős a vásárlás, inkább kivárnak, alkalmas pillanatban viszont rögtön megkötik a szerződést.

Bőven lehet válogatni: az egyik 220 négyzetméteres kaposvári családi háztól 79 millió forintért akar megválni a tulajdonosa, a másik otthont 85 millió forintért hirdették meg, de van olyan felújításra váró panel lakás, amelyik 22,7 millió forintba kerül.

Most kevesebb az eladó lakás; sokat lendít az áron az igényes környezet

– Igényesen berendezett konyha, lenyűgöző fürdőszoba és a beépített bútorok is sokat lendíthetnek az árakon – hangsúlyozta Boldizsár Balázs. – Kaposváron a panellakások ára – négyzetméterenként – nagyjából 250 ezer forinttól 330 ezer forintig terjednek, a tégla lakások közel 285 ezertől 400 ezer forintig, de a vételi összeget befolyásolja többek közt az épület műszaki állapota, elhelyezkedése, felszereltsége is. Az új építésű lakások ára – négyzetméterenként – közelíti a 450-500 ezer forintot.

Vegyes képet mutatnak a családi házak: a somogyi megyeszékhelyen akad olyan, csaknem 200 négyzetméteres polgári stílusú épület, amelyhez a szerencsés vásárló már 30 millió forintért is hozzájuthat, ugyanakkor a szépen rendbe tett hasonló méretű házért könnyen elkérhetnek 60-70 millió forintot is a tulajdonosaik. Boldizsár Balázs rámutatott: az árak jelenleg stagnálnak, most kevesebb az eladó lakás, mint a korábbi években.