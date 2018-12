Ősszel sem lassítottak az építőipari cégek

Késő ősszel sem lassítottak az építőipari vállalkozások: a legfrissebb felmérések szerint országosan 30 százalékkal több az új, mint a megszűnő cég, amely a 2000-es évek eleji növekedési arányokat idézte.

Somogyban a kiemelt beruházásokon kívül tovább folytatódtak a családi ház építések és lakásfelújítások, bár a munkaerő-hiány következtében gyakran hónapokat kell várni a mesterekre.

– Jövőre már sok megrendelésem van, sőt, 2020-ra is kaptam már megbízást – hangsúlyozta egy balatonfenyvesi burkoló. – Nem unatkoztam az idén, főként helyi nyaralók felújítását végeztem. A konyhák és fürdőszobák mellett a nappalik burkolása folyamatos munkát adott, s úgy tűnik, hogy az ünnepek között is dolgozom. Amúgy általában a leghúzósabb időszak márciustól májusig tart, s minden bizonnyal így lesz 2019-ben is: a háztulajdonosok a főidény előtt akarják rendbe tenni villát. Azt tapasztaltam: van, aki inkább hosszú hónapokat vár a kivitelezésre, csak abban a minőségben készüljön el a burkolás, ahogy azt megálmodtak.

Az Opten adatai szerint megyénkben októberben három építőipari céget alapítottak, s a hat megszűnésen kívül egy felszámolást is nyilvántartottak. Semperger János, az Iposz kaposvári elnöke rámutatott: az építőipar továbbra is lendületben van. Kaposváron kívül a Balaton parton is egyre több házat húznak fel, az ágazat megerősödése a kisvállalkozások forgalmán is érzékelhető.

– Van munka, elég ha csak az ember körbenéz a városban – mondta Erdélyi Ferenc, a kaposvári Erdélyi és Társa Kkt ügyvezetője. – Családi házak, lakások burkolása, festése és fürdőszoba felújítások adták az idei megrendelések 80 százalékát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kamatmentes hitelek, CSOK, s egyéb új, kedvező lehetőségek az építkezőknek: Lábodi Zoltán, a kaposvári Prémium Ablak Kft. ügyvezető igazgatója szerint erre biztosan alapozhatnak a somogyi családok is. A tavalyihoz képest 2018-ban közel 20 százalékkal több nyílászárót értékesítettek: az új családi házakon kívül balatoni nyaralók korszerűsítésébe is bekapcsolódtak. Rámutatott: az ágazatban rejlő új, vonzó lehetőségre utal, hogy már tavaszra is kaptak megbízást.

– Addig is folyamatosan dolgozunk, pedig ez nem volt mindig így – hangsúlyozta Lábodi Zoltán. – Pár éve télen néhány hétre leálltunk a munkával, most viszont nincs pihenés, tempósan tesszük a dolgunkat.

Tóth Mihály, a kaposvári Alfa Tóth Kft. kereskedelmi vezetője is biztatónak tartja a somogyi építőipari kilátásokat, bár elismerte: a rendelkezésre álló kevés munkaerő új megoldásokra ösztönzi a vállalkozókat. Az idén 300 négyzetméterrel bővítették a nyílászáró-gyártó csarnokot, s jelenleg beüzemelés alatt van az ablakkészítésnél használt modern CNC-berendezés. A fejlesztésre közel 120 millió forintot fordítottak.

– Négy éve 23-an dolgoztunk, most 15-en – tudtuk meg. – A speciális gép alkalmazásával ilyen körülmények között is állandó minőségben, ütemezetten gyártjuk a műanyag, illetve fa ajtókat, ablakokat. Kedvezően alakult az évünk, csaknem tíz százalékkal több árut rendeltek tőlünk, mint tavaly.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS