Százmilliárdokat termelnek a somogyi TOP cégek

A hazai 500 legnagyobb árbevételű cég között hat somogyi – a Flextronics International Kft, az FGSZ Földgázszállító Zrt., a Kométa 99 Zrt., a Magyar Cukor Zrt., a Videoton Elektro-Plast Kft. és az MG Produkt Kft – található, derült ki a HVG legújabb összeállításából. Teljes árbevételük tavaly 945 milliárd forint volt.

– Örülünk a somogyi cégek kiemelkedő sikerének – mondta Ojtó Lajos, a SKIK alelnöke. – Azt szeretnénk, ha tovább bővülne a kör, a feldolgozóiparon kívül az élelmiszeripar is esélyt kapna.

– Húsz év húzós munkája vezetett az eredményhez, melyre nagyon büszke vagyok – mondta Hanyecz Imre, a kaposvári MG. Produkt Kft ügyvezető igazgatója. – A gabonakereskedelmen kívül a korábbinál lényegesen több műtrágyát adtunk el, amely jócskán meglökte a forgalmunkat. Utóbbinál álomszerű a növekedés: négy éve alig 3000 tonna árut dobtunk a piacra, az idén pedig már túlléptük a 40 ezer tonnát.

A tavalyihoz hasonlóan az idén is több mint 400 ezer tonna gabonát értékesít az agrárvállalkozás, a termény nagyjából 70 százalékát exportálják, s az év vége felé sincs üresjárat: november közepétől december végéig csaknem 30 ezer tonna kukoricát és búzát visznek ki. Arra a kérdésre, mi volt a legnagyobb pofon, amit az utóbbi időszakban elszenvedtek, Hanyecz Imre azt mondta: egy aszályos év mindig bonyodalmak sorozatát okozza. Partnereiket azonban ez nem érdekli, a váratlan helyzettől függetlenül teljesíteni kell az üzleti kötelezettségeket. Hangsúlyozta: eddig minden feladatot megoldottak, s így lesz a jövőben is, a hitelesség döntő az üzletben.

A Videoton Elektro-Plast Kft. 2017-es árbevétele 27,9 milliárd forint volt, ezzel a 402. helyet szerezték meg a hazai TOP 500-as listán. Fábián Balázs ügyvezető igazgató azt mondta: a társaságnak van egy másik, Battery Technologies Kft. nevű vállalkozása is, amely a kaposvári és a marcali gyáregységnek számos feladatot végez, s közel hétmilliárd forint forgalmat ért el. Ha a két cég teljesítményét veszik alapul, akkor számításuk szerint a 331. helyet foglalnák el a mezőnyben.

– A folyton változó világban nagyon meg kell küzdeni a sikerért – mondta a cégvezető. – Az autóiparban legfeljebb 4-6 évre lehet előre tervezni, a háztartási gépek piacán egy-két évre. Pillanatnyilag hiába népszerű egy termék, ha idővel árban vagy műszaki tudásban versenyképtelenné válik: a partner ilyenkor máris új sorozat gyártását rendeli meg.

– A vevő elképzelését sokszor mi véglegesítjük – hangsúlyozta. – Szerteágazó feladat, amíg egy ötletből folyamatos gyártásra alkalmas termék lesz. Életszerűvé akarjuk tenni a folyamatot, az állandó magas minőségen kívül a stabil, gazdaságos termelést is garantálni kell. Az idén átalakítottuk szervezeti felépítésünket, melynek révén még jobban alkalmazkodunk a változó körülményekhez.

A Magyar Cukor Zrt. árbevétele a 2016-2017-es üzleti évben elérte a 40 milliárd forintot, mely a 2017-2018-as idényben 34,4 milliárd forintra csökkent. A folyamatot – ami várhatóan a 2018-2019-ben szezonban folytatódik – az okozza, hogy a kvóta megszűnése után a termelési és a piaci viszonyok megváltoztak, a cukorárak jelentősen mérséklődtek.

Kovács Gergely igazgató szerint azonban a melasz alapú takarmányok, illetve a biometán előállításából valamint a magasabb feldolgozottságú cukortermékek gyártásából származó árbevétel hozzájárul, hogy megőrizzék a kaposvári cukorgyár versenyképességét.

Új szeletelő a Kométánál

A Kométa az utóbbi öt évben több mint kétszeresére növelte bevételét, 2017-et mintegy 43 milliárd forinttal zárta. Ezzel a top 500 listán a 257. a 750 dolgozót alkalmazó cég. – A Kométa sem kerülheti el azokat a nehézségeket, amellyel iparágtól függetlenül a többi cég is küzd Magyarországon – közölte Prohászka Balázs gazdasági igazgató. – Az üzemanyag- és energiaárak emelkedésének kompenzálásakor hatékonyságnöveléssel kell kiegészíteni az értékesítési árak változtatását. S az országban általánosan jellemző alacsony munkaerő-kínálat is nagy kihívást jelent a munkáltatóknak: meg tudják fizetni a számukra szükséges munkaerőt vagy alul maradnak. A Kométa munkáltatóként is az élenjárók közé akar tartozni.

A cégnél új szeletelő és csomagoló gépekkel is növelik a termelékenységet, s egyúttal csökkentik az anyag- és csomagolóanyag-veszteséget.