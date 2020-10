Újabb díjat zsebelt be a Lidl siófoki áruháza

StarStore 2020 díjjal jutalmazták a Lidl Magyarország siófoki áruházát diszkont kategóriában, amelyet az FMCG piac legrangosabb szakmai fórumán, a tapolcai Business Days konferencián ismertettek és mutattak be az FMCG piac jelenlévő szereplőinek.

A zsűri értékelte többek között az áruházak külső és belső dizájnját, a széles árukínálatot, a célcsoportnak megfelelő értékesítési koncepciót, valamint a kiszolgálás minőségét.

A versenyen olyan boltok indultak, ahol az értékesítési koncepciónak leginkább megfelelő a dizájn, a célcsoport igényeivel harmonizál a külső és belső bolti megjelenés, az árubemutatás, a személyzet, a kiszolgálás, és mindez visszaköszön a kommunikációban is. Fontos kritérium volt: a fizikai megjelenése is legyen az adott pályázatban szereplő értékesítési pontnak, vagyis csak webshoppal rendelkező egységek nem pályázhattak.

A díjátadón a nevezések mindegyikét képes bemutatón ismertették a szervezők, majd a kategóriák nyertesei átvették az okleveleket és a kiemelkedő teljesítményt szimbolizáló Hollóházi porcelán csillagokat.

A Lidl Magyarország siófoki áruházát 10 éve nyitotta meg, amely immár legnagyobb alapterületű áruháza. Az elmúlt évek során többlépcsős – az eladóteret, a raktárt és a parkolót is érintő – bővítés és felújítás történt, amelyek közül a legátfogóbb korszerűsítési projektre idén februárban került sor.

Mindemellett az áruházlánc a magyar termékek kínálatának folyamatos bővítésére nagy figyelmet fordít, így a siófoki üzletben is kiemelt helyet kaptak a Hazánk Kincsei sajátmárkás árucikkek, és több olyan termékkel is büszkélkedhet, mely 2019-ben és 2020-ban elnyerte az Érték és Minőség Nagydíjat is.

– Vállalatunk a siófoki üzlet modernizálása során nem csak a magas vásárlói élmény megteremtését vette figyelembe, hanem azt is, hogy olyan környezettudatos és környezetbarát megoldásokat valósítson meg a fenntartható fejlődés jegyében, melyek hozzájárulnak a tudatos vásárlók elégedettségének növeléséhez. Külön öröm, hogy a StarStore elismerés is azt mutatja, hogy a szakmai bizottság és a vásárlók egyaránt nagyra értékelik a Lidl Magyarország ez irányú törekvéseit – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Az idén megújult siófoki üzlet korábban bezsebelte már Az Év Boltja 2020 díjat is, szintén diszkont kategóriában.

Borítókép: Lidl Magyarország