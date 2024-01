Za­notta Ilona, az egyesület elnöke lapunknak arról beszélt, hogy a vezetőség a napokban véglegesítette a januári és februári havi programokat, s azt ígérik, hogy az év első két hónapjában sem fognak unatkozni a tagjaik. Házon belül pótszilvesztert és farsangi bált is terveznek, s ezen felül húsz résztvevővel a február 3-i városi jelmezes felvonulásra is beneveztek. Ez utóbbival kapcsolatban arról is beszélt, hogy tavaly nagy csalódás volt számukra az esemény elmaradása, mivel sok munkával készültek fel a Dorottya-fesztiválra. Kárpótlásul saját rendezvényt tartottak, ahol a szentjakabi boszorkányok, apácák és a többi jelmezesek igazán jól érezték magukat. A szentjakabiak felkészültek már az idei városi felvonulásra is, s azt ígérik: rajtuk nem fog múlni a siker.