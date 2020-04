A hűvös reggelt gyorsan enyhülő napos, száraz idő váltja

Kedden sem változik az időjárás Somogyban. Folytatódik a derült, csapadékmentes, napkeltét követően gyorsan melegedő idő, pár fokkal már az évszakos átlag feletti maximum hőmérsékletekkel.

Időnként élénkülhet a délkeleti szél. Éjjel csillagfényes, szélcsendes, eseménytelen időben gyorsan hűl a levegő, de fagy nem valószínű.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 0 – +8, (a fagyzugokban lehet itt-ott gyenge fagy),

kedd délután +18,

kedd reggel +4 fok körül alakul.

Nem várható fronthatás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Egy kiterjedt, stabil anticiklonnak köszönhetően, előreláthatólag egész héten megmarad a légköri eseményektől, frontoktól és csapadéktól mentes, zömében felhőtlen, napsütéses, délutánonként kissé gomolyfelhős időjárás. Kellemes, tavaszi időre készülhetünk: hőmérséklet napról-napra magasabbra emelkedik, fokozatosan a fagyzugokban is megszűnnek a hajnali fagyok. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

– Pénteken megközelítheti az ország térségét egy gyenge hidegfront. Hatására élénkebb É-i szél mellett már több gomolyfelhő jelenhet meg, illetve elvétve nem kizárt egy-egy futó zápor kialakulása sem, de csak kevés helyen és jelentéktelen mennyiségű csapadék fordulhat elő.

– Szombatra meleg, kissé fülledt idő most a legvalószínűbb, de már fátyol és gomolyfelhők zavarhatják időről-időre a napsütést. Elvétve előfordulhat helyi, futó zápor is.

– Húsvét vasárnap estére, illetve húsvét hétfőre körvonalazódik egy egyelőre bizonytalan mértékű változást hozó, előreláthatólag erősebb hidegfront érkezése a térségbe. Változékonyabb időre, záporokra, zivatarokra, szélerősségesre és északnyugat felől terjeszkedő lehűlésre van most kilátás. (forrás: eumet.hu)