Felhőtlen napra ébredünk szélcsendes, kellemes idővel

Somogyban szerdán folytatódik a derült, felhőtlen időjárás. Gyorsan emelkedik a hőmérséklet.

Gyenge légmozgás lesz jellemző. Éjjel is marad az eseménytelen, csillagfényes, szélcsendes időjárás. Hűvös lesz a hajnal, de fagy már általában nem lesz jellemző.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel +3,

szerda délután +18,

csütörtök reggel +4 fok körül alakul.

Nem tesz minket próbára fronthatás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön megmarad a légköri eseményektől, frontoktól és csapadéktól mentes, alapvetően felhőtlen, szikrázóan napsütéses, szélcsendes időjárás. A hőmérséklet már több fokkal az évszakos átlag fölé emelkedik a nap folyamán.

– Pénteken megközelíti országunkat egy gyenge hidegfront. Hatására kissé élénkebb É-i szél mellett már több gomolyfelhő jelenhet meg, és elvétve nem kizárt egy-egy futó zápor kialakulása sem. Marad a kora nyáriasan meleg idő.

– Szombatra meleg, kissé fülledt idő a legvalószínűbb, de fátyol és gomolyfelhők zavarhatják időről-időre a napsütést. Említést érdemlő csapadék nem valószínű.

– Húsvét vasárnap alapvetően marad a meleg idő kora nyárias hőmérsékletekkel, délelőtt sok napsütéssel, majd délután már több lehet a felhő, és itt-ott egy-egy gyenge zápor is kialakulhat. Gyenge légmozgás várható.

– Húsvét erősebben felhős, szórványosan záporokkal, zivatargócokkal is tarkított, pár fokkal hűvösebb idő ígérkezik. Eleinte északon valószínűbb csapadék, este, éjjel a déli országrészben is megnő az esélye zápor, zivatargóc kialakulásának. (forrás: eumet.hu)