Fülledt időre tör rá az újabb hidegfront

Pénteken újabb hidegfront érkezik.

Mérsékelten felhős, változóan napos, meleg, fülledt idő a valószínű. Délután, este nő meg a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Heves felhőszakadásoknak is megvan az esélye! Erősödik a szél.

Éjszaka továbbra is várhatók zivatarok, köztük, heves, felhőszakadással, szélviharral is kísért viharok.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 16,

péntek délután 28,

szombat reggel 16 fok körül alakul.

Térségünk fölött továbbra is hullámzó frontálzóna található, így mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. Ingerültség, fáradtság is lehet a legjellemzőbb tünetek között. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton, nyugaton borongós idő várható, ott sokfelé esővel, de délután már gyengül, több helyen meg is szűnik a csapadék. Keleten változóan felhős időben záporok, zivatarok, heves zivatarok kialakulásával célszerű számolni. Itt lesz a melegebb, míg a Dunántúlon a 20 fokot sem éri el a hőmérséklet, és élénk, erős északnyugati szél fúj.

– Vasárnapra elhagyja térségünket a front, egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep, de elvétve továbbra is előfordulhat kisebb záporeső, zivatar.

– Hétfőn, kedden és szerdán napos, meleg, nyaralóknak kedvező idő ígérkezik. Csak kevés helyen fordulhat elő záporeső, zivatar. (forrás: eumet.hu)