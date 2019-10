Kellemes, napos őszi idővel indul a hétvége

Szombaton hajnalban és reggel előfordulhat kis körzetekben párásság, ködfoltok, majd erősebb fátyolfelhőzet kialakulása, de ezek várhatóan mindenütt eloszlanak.

A nap túlnyomó részében napsütés, esetleg fátyolfelhőzeten át szűrt napsütés ígérkezik jellemzőnek. Mérsékelt, olykor kissé élénkebb délnyugati szél fúj. Több fokkal az évszakos átlag fölé emelkedik a hőmérséklet. Éjjel marad a nyugodt, változóan csillagfényes, illetve szakadozottan, mérsékelten fátyolfelhős időjárás.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 7,

szombat délután 22,

vasárnap reggel 9 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket, azonban a magasban több fokos melegedés zajlik, emiatt erősödhetnek a melegfront jellegű panaszok: fejfájás, migrén, fáradékonyság, vérnyomás-ingadozás. (forrás: met.hu)

Kellemes idő, majd hidegfront várható

– Vasárnap hajnalban is lehetnek pára és ködfoltok, de ezek várhatóan gyorsan eloszlanak. Változó vastagságú fátyolfelhőzet melletti szűrt napsütéses idő várható, az évszakos átlagnál 4-5 fokkal magasabb maximum hőmérséklettel. Országszerte megvan az esélye átmeneti, pár órás erősebben fátyolfelhős időszak kialakulásának is a szűrt napsütés mellett. A légmozgás gyenge, déli irányú marad.

– Hétfőn és kedden folytatódik a frontmentes, nyugodt őszi időjárás. Napos, illetve változóan fátyolfelhős, szűrt napsütéses, csapadékmentes időben lesz részünk az évszakos átlagnál 5-6 fokkal magasabb maximum hőmérsékletekkel. Reggelenként ködfoltok, párásság előfordulhat. Kedden, északnyugaton erős déli szél támadhat.

– Jövő hét szerdára körvonalazódik egy gyenge hidegfront érkezése. Most az a valószínűbb, hogy északira forduló széllel kissé hűvösebb levegő érkezik. Elsősorban a nyugati országrészben növekszik meg előreláthatólag a felhőzet, de eső ott is csak szórványosan, kevés helyen hullik.

– Csütörtökön, pénteken napos és erősebben felhős időszakok gyors váltakozására van kilátás gyenge északnyugati légmozgással. Számottevő csapadék nem valószínű, elvétve előfordulhat futó zápor. (forrás: eumet.hu)