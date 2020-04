Lassan távozik a hidegfront, nem is lesz melegünk...

Észak felől szakadozik a felhőzet, de délelőtt még borongós, idő lesz jellemző, kisebb esővel. Az eső mellett néhol havas eső is előfordulhat. Délután itt is csökken a felhőzet.

Éjszaka már többnyire derült égbolt, kevés felhő valószínű. Legyengül a légmozgás. Gyorsan hűl, szerte a megyében fagypont köré hűl a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel +3,

kedd délután +11,

szerda reggel +1 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. Vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet, ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (forrás: met.hu)