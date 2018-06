17 év fegyházra ítélték az anyagyilkost

Szinte az egész falu szeme láttára mészárolta le az anyját egy 42 éves mernyei férfi – így fogalmazott vádbeszédében az ügyész a bíróságon, az ítélethirdetés előtt. Ugyanis a környékbeliek közül különböző mértékben és távolságból sokan látták a nyílt utcán történt gyilkosságot. Erről korábban tanúvallomást is tettek a bíróságon.

Tavaly április elsején a vádlott ittasan ment haza, miután megivott négy liter bort. Összeveszett édesanyjával és annak élettársával azon, hogy az udvaron kószáló malacokat vissza kellene terelni az ólba. Az összecsapás a két férfi között dulakodásig fajult. Végül a vádlott egy szárvágóval anyja élettársa felé sújtott, és megsebezte a nyakán. Az idősebb férfi átfutott előle a szomszédba, a részeg vádlott egy darabig üldözte. Közben kijött a ház elé az édesanya, de a fia a ruhájánál fogva a földre rántotta, majd egy 17 centi pengehosszúságú késsel nyakon szúrta, és fojtogatni kezdte. Végül többször fejbe rúgta, és az arcába taposott. Csak a rendőrök megérkeztével hagyta abba a rúgásokat, de akkor is megjegyzett annyit, hogy: „ Még van benne élet!”

A bírósági tárgyaláson kibontakozott az elmérgesedett családi viszony háttere. Az anya kifogásolta fia italozó életmódját, ezt gyakran szóvá is tette. Emiatt veszekedtek. Az idős nő 2013 óta többször feljelentette a fiát, aki rendszeresen zaklatta, fenyegette, megütötte, falnak lökte és vízzel leöntötte. A férfi szerint viszont az anya ki akarta tenni a házból, provokálta, eszközökkel támadt rá, emiatt bántalmazta. A bíróság ellenben megállapította, hogy az idős és beteg nő csak védekezésül ragadott néha szerszámokat a fia ellen. A bíró szerint az anya sem volt teljesen vétlen abban, hogy rossz légkör alakult ki a családban, ez azonban nem menti a fiát, aki különös kegyetlenséggel végzett a szülőjével. A tárgyaláson igazságügyi pszichiátriai szakértőket is meghallgattak, akiknek a vizsgálata megállapította: a vádlott érzelmileg hideg, sértődékeny, az indulatait nehezen tartja féken. Személyiségzavart diagnosztizáltak nála, amelybe belejátszhatott a neveltetése is.

A bíró 17 év év fegyházbüntetésre, és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit kapcsolati erőszakért, testi sértés kísérletéért és emberöléséért. Az ügyészség az ítéletet tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Az ügy ezért másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.