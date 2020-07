A hétvégi árvizeknél a tűzoltók is helytálltak

128 alkalommal riasztották a tűzoltókat múlt hétvégén Somogy megyében. A szombati zivatarlánc okozta viharkárok felszámolása mellett több balesetnél is segítettek a megye tűzoltói.

Az árvízi védekezés során, szombaton és vasárnap 6800 homokzsákot használtak fel az ingatlanok és közművek védelmére, 25 szivattyú működött szinte folyamatosan a megyében, ezenkívül még 63 személyt is ki kellett telepíteni. A védekezésben a hivatásos és az önkéntes tűzoltók mellett a járási mentőcsoportok, a vízügyi szakemberek és civilek is nagyszámban részt vettek. Az elmúlt három napon tizenhárom téves jelzés is érkezett a megyei műveletirányítási központba.

Péntek délelőtt két személyautó karambolozott Siófokon, a Vak Bottyán utca és a Báthory fejedelem utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet, a másik el tudta hagyni a helyszínt.

Kisodródott egy kanyarban és felborult egy személyautó Somogygesztiben, a Széchenyi utcában, péntek délután. A kaposvári hivatásos tűzoltók a kerekeire állították és áramtalanították a sérült gépjárművet. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni a gépjárműből.

Szombat kora délután összeütközött három személyautó, az M7-es autópálya sóstói lehajtójánál. A város hivatásos tűzoltói segítettek a mentőszolgálat munkatársainak egy személyt kiemelni a gépjárműből. A három autóban összesen heten utaztak, egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett.

Frontálisan ütközött két gépkocsi szombat délután, a 7-es főút siófoki szakaszán, a főút és az Előd utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, akik feszítővágó berendezéssel két személyt kiemeltek a roncsból és áramtalanították a járműveket.