Hadimúzeumot tartottak a pincében

Otthonukban rendeztek be hadimúzeumot azok a férfiak, akiket pénteken fogtak el a somogyi és a TEK-es rendőrök Kaposváron.

A Készenléti Rendőrség tűzszerészei még szombaton is vizsgálták a rengeteg hadianyagot, köztük 50 orosz aknagránátot, amit pincékben és fészerekben tároltak a gyanúsítottak. Az ügyről kedden tartott sajtótájékoztatót Szijártó István, bűnügyi főkapitány-helyettes, és Ékes Zoltán nyomozó.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Két kaposvári villanyszerelő hobbija volt az, hogy fémkeresővel járták a második világháborús somogyi hadszíntereket, és robbanóanyag után kutattak. A Nagybajom környékén talált bombák egy részét szétszerelték és amatőr módon hatástalanították, majd elszállították. Otthon nemzetek szerint csoportosították a gyűjteményt. Azonban az éles robbanóanyagok veszélyeztették a sűrűn lakott utcákat, de a legnagyobb veszélyben maguk a gyanúsítottak voltak barkácsolás közben. A rendőrök úgy jutottak a nyomukra, hogy bejelentést kaptak. A két férfi együttműködő volt a rendőrséggel, és megmutatták azt is, hol találták a gránátokat. A tűzszerészek ezután az erdő szélén megsemmisítették a többi lövedéket.

Szijártó István hangsúlyozta: sokan járják fémkeresővel a mezőgazdasági területeket, és a hasonló második világháborús gyűjtőknek internetes fóruma és piaca is van. Azonban a robbanóanyaggal visszaélés súlyos bűncselekmény, amelyért akár nyolc év börtönt is kiszabhat a bíróság. A 23 éves és a 45 éves férfi szabadlábon védekezik. A fiatalabbat kábítószer tartásával is gyanúsítják. Az egyik férfit egyébként a kaposvári TESCO-parkolóban fogták el a TEK-es kommandósok. Az ügyben tanúként szerepel egy harmadik, bárdudvarnoki férfi, aki egy orosz hadipuskát kapott az egyik gyanúsítottól.