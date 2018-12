Mobiltelefont találtak a kaposvári börtönrazziában

Újabb összehangolt ellenőrzést tartottak a börtönökben: Kaposváron egy mobiltelefont fedeztek fel a szakemberek, országszerte 80 tiltott tárgyat találtak. Ilyen esetben fegyelmi eljárás indul az érintett fogvatartott ellen.

– A megyei büntetés-végrehajtási intézetben valamennyi zárkát és közösség helyiséget valamint az intézetben elhelyezett összes fogvatartottat érintette az intézkedés – tájékoztatott Orosz Zoltán alezredes, a BVOP szóvivője. – Kaposváron a vizsgálat során egy mobiltelefon került elő. A bv-Intézet munkatársait segítette a megyei rendőr-főkapitányság kábítószer-kereső kutyája is.

Az előző, szeptemberi sikeres országos biztonsági vizsgálat után újabb összehangolt akciót szerveztek meg. Akárcsak akkor, most is tiltott tárgyak után kutattak a szakemberek, s a Büntetés-végrahajtás Országos Parancsnokságának felkérésére az ellenőrzésben ismét részt vettek a Készenléti Rendőrség munkatársai is, akik az intézkedések biztosításában működtek közre. Több mint négy és fél ezer zárkát, s közel 17 ezer fogvatartottat vizsgáltak át országszerrte az egységek tagjai, s az ellenőrzés eredményeként országszerte összesen 80 tiltott tárgyat találtak.

Orosz Zoltán rámutatott: általánosságban elmondható, hogy a büntetés-végrehajtási-dolgozók erőfeszítéseinek és a szigorú biztonsági protokollnak köszönhetően a tiltott tárgyak a legtöbb esetben nem jutnak el a fogvatartottakhoz, néhány esetben azonban mégis előfordul, hogy elítéltek birtokába kerülnek, s ezután találják meg azokat a munkatársak. Ilyenkor vizsgálat indul, s fegyelmi eljárás az érintett fogvatartottak ellen.

