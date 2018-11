Nyílik az x-akta: magyarok az Ufókutatók Világszövetségében

Hamarosan megalakul az Ufókutatók Világszövetsége, melynek 30 ország lesz a tagja. Kalmár János, a Magyar Ufókutató Szövetség elnöke az ufókutatás jelenéről és múltjáról is beszélt.

Van egy téma, mely mindenkiből érzelmeket vált ki. Valakinek meggyőződése, hogy van élet a Földön kívül is, míg mások tagadják. Egy-egy ufókkal foglalkozó cikkünk után óriási vita alakul ki, melyben pro és kontra sorakoztatják fel az érveket. Egy dolog azonban bizonyos, sokakat érdekel ez a téma és nemcsak hazánkban, hanem a világon mindenhol.

A szakértők időről időre összegyűlnek, hogy megvitassák az aktualitásokat. A magyar kutatók kiváló kapcsolatot ápolnak külföldi kollégáikkal legutóbb finn szakemberek jártak hazánkban, viszonozva a magyar látogatást.

– Szerénytelenség nélkül állíthatom, mi magyarok sokkal előrébb járunk a finn kollégáinknál, ők leginkább az eltérítésekkel foglalkoznak, náluk ugyanis ezek az esetek a leggyakoribbak és erről is szóltak az előadásaik – mondta Kalmár János, a Magyar Ufókutató Szövetség elnöke. – Arról beszéltek, milyen vizsgálatokat végeznek a földönkívüliek embereken, hogyan gyógyítják, s milyen programokat kapnak az eltérített személyek, a kontaktörök.

A magyar előadások sokkal sokrétűbbek, sokkal látványosabbak, a finnek szárazabban prezentálják a tényeket, viszont, amit mondanak, az nagy jelentőséggel bír.

– Egyik társunk meghívást kapott egy világkonferenciára, ami azért lényeges, mert meg akarjuk alapítani az Ufókutatók Világszövetségét, amihez az ENSZ és az UNESCO jóváhagyása is szükséges, s legalább harminc ország kell hozzá – hangsúlyozta Kalmár János. – Az első tizenháromban, mi magyarok is ott voltunk alapítótagként, de még néhány ország hiányzik a világszövetséghez. A tudásunk és 27 ország (köztük a Vatikán is!) már megvan a szövetséghez.

Amikor a finnek Magyarországra látogattak Kalmár János egy munkabeszélgetésen felajánlotta nekik, csatlakozzanak, s pár nappal ezelőtt érkezett meg az igenlő válasz.

– S mivel többször jártam már Svédországban, tudtam, hogy az ottani ufókutatás is magas szinten van, ráadásul Észtország is élen jár a témában, ezért azt kértem tőlük, beszéljék meg a csatlakozást, s máris megvagyunk harmincan – hangsúlyozta az elnök. – Úgy tudom, a svédek már jelezték, szívesen csatlakoznának, s jelenleg az észtekkel egyeztetnek. Ha az összejön, akkor az ENSZ hivatalosan is elismeri az Ufókutatók Világszövetségét. Melyet jelenleg egy kínai úriember finanszíroz, tehát magántőke van mögötte, így semmitől és senkitől sem függ.

A szövetségben rengeteg tudós van, csak Oroszországból több mint kettőezren csatlakoztak. – Két hónap múlva lesz a következő ülés és addigra remélhetőleg már harminc nemzet lesz a tagságban, s akkor valami elindulhat – fogalmazott az elnök.

Óriási fejlődésen ment keresztül az alapítástól napjainkig a Magyar Ufókutató Szövetség, míg régebben csak az elbeszélésekre hagyatkozhattak, ma már fejlett technika áll a rendelkezésre.

– Folyamatosan változik, módosul a technika, amivel dolgozunk – jegyezte meg Kalmár János. – A hőskorban, a 90-es évek elején elég volt annyi, hogy valaki látott valamit, s azt szemtanúként elmondta vagy, ha szerencsés volt, akkor le is fotózta. Később csoportokba tömörültünk, majd szövetségbe és végül országossá nőtte ki magát a mozgalom, sőt a határon túlra is elmentünk. Tartottuk a kapcsolatot a szlovák szövetséggel, s ha jött egy ufó felénk, melyet ők már láttak, azonnal riadóztattak minket. Mivel már kialakultak a csoportjaink, már nem Budapestről kellett mindenhová elmennünk, hanem a helyieket riadóztattuk, ha valamit észleltünk.

Amikor már megfelelő adatmennyiség állt rendelkezésükre, s már nem az volt a kérdés, léteznek-e földönkívüliek, akkor léptek egyet előre.

– Már lehetőségünk volt regressziós hipnózisra az eltérítettekkel, így precízebb képet kaphatunk az idegenekről, a technikájukról, s arról, mit csináltak az ufóban az emberekkel – tette hozzá Kalmár János. – Természetesen előfordult, hogy árnyékra mentünk ki, hiszen kiderült, az észlelő a Holdat vélte űrhajónak. Sokan félre akarnak vezetni minket, s ezeket nekünk kötelességünk kiszűrni. Támadják a bejelentőinket is, ezért ők teljes anonimitást kapnak tőlünk, tehát semmilyen személyes adatot nem adunk ki. Ezzel is szeretnénk visszaszerezni a bizalmat, hogy nyugodtan jelentsék be, ha valamit látnak.

A technika fejlődésével egy újabb fejezet nyílt az ufókutatásban. – Egyre több HD minőségű fényképezőgép, videokamera került piacra, lézeres berendezések, hőpisztolyok, infrakamerák segítették a munkánkat, olyan dolgok is láthatóvá váltak, melyeket szabad szemmel előtte senki sem vett észre – mondta Kalmár János. – A hadseregben is volt egy kiöregedett korosztály, akik közül többen csatlakoztak hozzánk, sőt egyetemi professzorok is megkerestek minket, mert úgy érezték kiszorultak a munkahelyükről, mert titokban kellett tartaniuk azt, amit láttak, tudtak…

