Rájár a rúd a vétkes sofőrökre

Duplán aggódhattak csütörtökön a vétkes sofőrök Somogyban: a MÁV munkatársai és a rendőrök a vasúti átjáróknál végeztek ellenőrzést, míg a Tispol akcióban az ittas és bódult állapotban lévő járművezetőket szűrték ki.

Naponta több mint 100 járművezetőt is leállítanak a Tispol-akció során: Somogyban a Balaton part térségében vizsgálták a közlekedőket, csütörtökön Kaposváron állították félre az autósokat. Kisebb-nagyobb ellenőrzésre a megye több térségében számíthatnak a sofőrök, akik szinte minden alkalommal szondát fújnak. A vasárnapig zajló Tispol-ellenőrzéssel párhuzamosan csütörtökön tartották a Nemzetközi Útátjárós Biztonsági napot. Somogyban két településen – Kaposújlaknál és Fonyódon – ellenőrizték a forgalmat a vasúttársaság és a rendőrség munkatársai. Az utazási szezon és az iskolai nyári szünet közeledtével különösen fontos, hogy a járművezetők, a kerékpárosok és a gyalogosok körültekintően közlekedjenek, s mindig meggyőződjenek arról, hogy az átjárókban biztonságos az áthaladás.

– Május végéig 27 alkalommal következett be baleset az átjárókban, amely tízzel kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest – tájékoztatott csütörtökön a vasúttársaság. – Idén négy személy vesztette életét, ebből három hárman májusban, míg tavaly hat halálos áldozat volt május végéig. 2018-ban négyen súlyosan, nyolcan könnyebben sérültek meg, s tizennégy baleset személyi sérülés nélkül végződött.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szakemberek nyomatékosan arra hívták fel a figyelmet: csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni a vasúti átjárót, s a KRESZ arról is rendelkezik, hogy sötét fénysorompó esetén hogyan lehet áthaladni. S ha bármilyen okból átmeneti üzemzavar következik be, a biztosítóberendezés automatikusan érzékeli a műszaki hibát a forgalmi szolgálattevőnél, aki ezután azonnal értesíti a mozdonyvezetőket. A biztosítóberendezés típusától, kialakításától függően a vasúti pálya melletti jelzőkön egyértelmű információ figyelmezteti a mozdonyvezetőt, hogy a vonat maximum 15 kilométeres sebességgel közelítheti meg az útátjárót, így időben megállhat, s a vasúti járművek – szükség esetén – hangjelzést is adnak. Ezzel elkerülhetők a balesetek és – a sorompó üzemzavara ellenére – a vasutat keresztező forgalom áthaladása is biztosított.

Pillanatnyi figyelmetlenségből tragédia

Az átjárós ütközéseket az autóvezetők figyelmetlensége, a Kresz szabályok megszegése okozta. Vasúti berendezés meghibásodásából eredő baleset több mint hét éve nem történt. A Nemzetközi Útátjárós Biztonsági Kampányt 2009-től minden évben megtartják, a rendőrök országosan csaknem 50 helyszínen ellenőrizték a közlekedőket, a biztonsági szakértők pedig szórólapokkal és szóban hívták fel az autósok és a kerékpárosok figyelmét a kockázatokra. Ezen kívül a vágányok melletti területet, a közúti útburkolat minőségét és a felfestéseket is vizsgálták a szakemberek.