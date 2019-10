Száguldás vezet az átadott úton

Megdöbbentő balesetek tarkítják az átépített 67-es út krónikáját. Az autósok némelyike még nem szokott hozzá, hogy gyorsabb úton haladhat a Balaton felé.

Szeptember 30-án adták át a Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő 67-es gyorsforgalmi út Somogyaszaló és Látrány közötti 26,4 kilométeres szakaszát, melyből 19,5 kilométeren 2×1 sávon, 6,9 kilométeren 2×2 sávon haladhatnak a közlekedők, így a falvak már tehermentesültek, derült ki a NIF akkori tájékoztatásából.

Nem szokványos balesetek kísérik a régen várt fejlesztést. Még az építés alatt árokba borult két autós, mert nem vették észre, hogy elfogyott alóluk az úttest. Az átadást követően Somogybabodnál furcsa gyalogosgázolás történt, a baleset áldozatának semmi keresnivalója nem lett volna az úttesten.

– Az új utat a közlekedőknek meg kell ismerniük, és teljesen még nincs is átadva – mondta Káldi László, Somogybabod polgármestere. – Az azonban már most is látható, hogy a falun belül csökkent a forgalom és a balesetveszély.

Október 23-án Vadépusztánál három gépkocsi ütközött össze, s heten sérültek meg.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata azt közölte lapunkkal: január 1. és október 28. között ezen a szakaszon féltucatnyi személyi sérüléses, illetve egy halálos baleset, míg a tavalyi év ugyanezen időszakában három baleset történt. Ezek jó része megelőzhető lenne odafigyeléssel, állítja a rendőrség. Szerintük a vadépusztai baleset is elkerülhető lett volna.

Az új 67-esen a közúti jelzések figyelembevételével, a sebességkorlátozások betartásával minimálisra lehet szorítani a balesetek kockázatát. Az új nyomvonal kikerüli a településeket, ezáltal gyorsabban lehet haladni az eddig megszokottnál. Sokaknak még ez sem elég, ezért jelentősen túllépik a megengedett sebességet, ezért a rendőrök az útvonalat rendszeresen ellenőrzik.

Kockázatos ősz

A sokéves tapasztalatok alapján a személyi sérüléses és a halálos közlekedési balesetek jelentős része a gyorshajtásra vezethető vissza. Sokat gondatlan magatartás okoz, azonban körültekintő, figyelmes vezetéssel, a szabályok betartásával a balesetek nagy része elkerülhető. A biztonsági öv használata a gépkocsi vezetőjének és utasainak egyaránt kötelező. Ősszel kedvezőtlenebbé válnak az út-, és a látási viszonyok. Fontos, hogy az autósok mindig ennek megfelelően vezessenek, különös tekintettel a ködös, esős időjárásra.

Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább jellemző balesetek és a gyalogosgázolások. Az ősz a levélhullás időszaka is. Az úttestre esett falevelek közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek.