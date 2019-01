Tizenöt évre ítélték az iharosi gyilkost

A Kaposvári Törvényszék ítéletében emberölésért halmazati büntetésül 15 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy 50 éves férfit, egyben megállapította, hogy feltételes szabadságra a büntetésből nem bocsátható.

Még tavaly februárban egy italozás után a saját házában késelte meg az ismerősét, majd az esetet el akarta titkolni. Az 50 éves vádlott korábban befogadta az otthonába az iharosberényi áldozatot, egy hányatott sorsú másik férfit. Napokon keresztül együtt italoztak, majd a végzetes este elaludtak. Reggel a házigazda szólt a szomszédnak, hogy hívjon mentőt, mert holtan találta a barátját. Azonban hamarosan kiderült, hogy a férfi fojtogatta, majd egy késsel leszúrta a barátját, aztán lefeküdt egy másik ágyra.

Reggel, mielőtt szólt volna a mentőknek, átöltöztette a halottat, így első pillantásra nem látszott a holttesten a sérülés. A késelő a bíróságon azzal védekezett, hogy meggyilkolt férfi sokszor trágár módon beszélt vele, és ettől lett ideges. Megállapította a törvényszék a vádlott bűnösségét amiatt is, hogy 2017 szeptemberében olyan súlyosan bántalmazta élettársát, hogy a nőnek eltörött az állkapcsa. Ezért a kapcsolati erőszakért is felelnie kellett. Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott és a védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezést jelentett be, míg az ügyész a kihirdetett ítéletet tudomásul vette.