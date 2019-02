A Baglas együttes kapta a Korzó-díjat Marcaliban

Idén a Baglas Néptáncegyüttes érdemelte ki azt az elismerést, amelyet Sütő László Marcali polgármester fővédnökségével alapított a városi művelődési központ.

A Korzó-díjat minden évben egy alkalommal kapja meg az a személy, vagy közösség, aki a város kulturális életében aktív szerepet vállal.

A Baglas szinte együtt született a várossal, a hetvenes években alakult az együttes. Ünnepi rendezvényeken, fesztiválokon, bálokon, a város és környéke rangos eseményein azóta is rendszeresen fellépnek, jelenlétükkel mindig színvonalat képviselnek. Számos sikeres előadást tudhatnak maguk mögött, ám tagadhatatlanul megpróbáltatások is nehezítették munkájukat, több alkalommal újjászerveződött, de mindig voltak, akik fontosnak érezték, hogy működjön a csapat.

Takács Gábor és Takácsné Gazdag Edina közel húsz éve irányítják az együttes munkáját. Az elismerés megerősítette őket abban, hogy a város számít rájuk, és fontos amit tesznek. – A város támogatása sokat jelent számunkra – mondta Takács Gábor, aki a néptánc együttest működtető egyesület elnöke is egyben. – Az elismerés a minket szerető és értő közönségnek, a táncot szerető barátoknak is szól egyben. Egyfajta elismerés az is, hogy érezzük a közönség szeretetét, és hívnak bennünket folyamatosan fellépni. Kisvárosi együttesként a pályázati lehetőségeik korlátozottabbak, de törekszünk arra, hogy az elnyert támogatásokat a minőségi munka javára fordítsák. A viseletek felújítása mellett új koreográfiákat is terveznek a Baglasnál, idén a szilágysági táncokat a Nógrád megyei Paluch Norberttől és Piroskától tanulják.

A Takács házaspár ugyanakkor a táncos utánpótlás képzésben is részt vesz, a marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában működő művészeti képzés keretein belül. – Ma már az utánpótlás nehezen elképzelhető intézményesített keretek nélkül – mondta a vezető. – Már annyi inger éri a fiatalokat, hogy nem jönnek be az utcáról a próbaterembe, csak azért, mert kiszűrődik a népzene. Régebben ez még működött, még ha csak a közösséghez tartozás érzése miatt is – folytatta Takács Gábor.

– A Baglasban jelenleg harmincan táncolnak, a 18 -19 éves korosztály jelenleg a legaktívabb – tudtuk meg a vezetőtől. – A társaság tagjai számára minden nyáron tánctáborokban adódik lehetőség az ismereteik bővítésére. A vezetők célja, hogy ezt olyan környezetben tegyék, ahol a legautentikusabban van jelen az adott tájegység tánca. A tavalyi Vajdaszentiványi tábor után idén a gyimesi táncokkal ismerkednek a Gyimesben, de vár rájuk még egy marosvásárhelyi és egy hamburgi néptáncfesztivál is.