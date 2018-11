A bajomi ízeket kóstolgatta a Gasztroangyal

Az ország Gasztroangyalaként ismert Borbás Marcsi átutazóként figyelt fel először a somogyi kisvárosra.

A napokban a Duna TV stábjával tért vissza egy két napos forgatásra a langallójáról híres somogyi településre. A helyi szervezők rendkívül gazdag íz-élmény kínálatot állítottak össze a stábnak. Borbás Marcsi a helyi fogathajtó, Tóth Balázs lovas hintóján érkezett az Igmándy-kúriához, a homokpusztai pásztormúzeumban báránycomb sütéssel fogadták a Duna Dráva Nemzeti Park munkatársai. Egy helyi őstermelőnek köszönhetően tett csemetekertbe való látogatás után felkereste a falu egyik híres épületét, Vitéz Bozsoki János egykori lakóházát, ahol ma a György-Dávid család élesztette újjá a paraszti gazdálkodást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

György-Dávid Nikoletta a program helyi szervezője elmondta, hogy a helyi Települési Értékőr Bizottság tagjai nagy szerepet vállaltak a program lebonyolításában. Közreműködésüknek köszönhetően készült a forgatás másnapján a zsíros pogácsa, és az aludttejes prósza. Természetesen a kemencés langalló sem maradhatott ki a sorból, melyet a helyi pékek sütöttek. A nyugdíjasok „kőtt” rétest tálaltak, és még sütőtök is került a frissen meszelt kemencékből az asztalra. A nap zárásaként a Bíbic vendégházban gezemice levest főztek a helyiek, és a hazai pálinka és bor kínálat is természetesen kóstolásra várt. – A helyi szervezők egy nagyon gazdag anyagot mutattak be nekünk, és még mindig maradtak olyan dolgok, amikről még egy újabb filmet lehetne forgatni. Úgy láttam, ma mindenki bele tett apait-anyait, és egészen finom dolgok sültek ki belőle-fűzte hozzá a Gasztroangyal. A műsort a jövő év elején tűzi képernyőre a Duna Televízió.