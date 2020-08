A boldogító igeneknek nem ártott a vírus

Az esküvőket is megkavarta a koronavírus-járvány, ennek ellenére majdnem ugyanannyi polgári szertartás volt Kaposváron, mint tavaly. A veszélyhelyzet megszűnése után, június 18-tól augusztus 15-ig hetvenhét esküvőt tartottak, ami csak tizeneggyel kevesebb mint egy éve.

Harmadik nekifutásra, az elmúlt hétvégén végre sikerült összeházasodnia Horváth Bálintnak és Horváth-Csordás Nikolettnek. A fiatal pár eredetileg június 26-ra tűzte ki a dátumot, de a bizonytalan helyzet miatt augusztus 14-re módosították azt. Ezt a napot azonban egy héttel el kellett halasztaniuk, mert bevezették, hogy augusztus 15-ig semmilyen rendezvényt nem lehet megtartani. A kormány azonban májusban módosította a határozatot, így június elsejétől ismét lehetett lakodalmakat szervezni, így Horváth Bálinték augusztus 21-én egybekelhettek.

– Nincsen hiányérzetünk – fogalmazott Horváth Bálint. – Azt gondolom, hogy a vírushelyzet még jobban összehozott minket, a családot és a barátokat is, a lakodalom pedig nagyon jól sikerült. A járvány miatt bevezettünk egy biztonsági „intézkedést”, a gratulációknál a vőfély mindenkinek fertőtlenítőt nyomott a kezébe és csak ezután fogadtuk a jókívánságokat – tette hozzá az ifjú férj.

A vendéglátósoknak is több módosítást kellett beírniuk a naptárukba. Kocsi Alíz, az egyik kaposvári étterem tulajdonosa megkeresésünkre elmondta: március 21-én kezdték volna az idei szezont, de azt az esküvőt lemondták. Az áprilisi, májusi és júniusi lakodalmakat pedig áttették őszre, vagy jövőre. – Gyenge volt a nyarunk – mondta Kocsi Alíz. – Tavalyhoz képest negyedére csökkent a lakodalmak száma, ősszel viszont megállás nélkül dolgozunk majd. Szeptemberben és októberben pénteken és szombaton is lesznek esküvők – emelte ki Kocsi Alíz.

Van azonban olyan szolgáltató, aki a vírushelyzet ellenére is szerencsésnek mondhatja magát. Kajetán Jácint esküvőfotósnak csak két lakodalma maradt el az idén, többet pedig át kellett tenni őszre, télre, vagy a jövő évre. Ám miután a kormány engedélyezte, hogy június elsejétől újra lehet esküvőket tartani, szinte megállás nélkül csörgött a telefonja. – A megüresedett helyek pillanatok alatt beteltek – hangsúlyozta Kajetán Jácint. – Ha a következő hetekben nem lesz szigorítás, akkor az idei évem nagyon erős lesz, pedig nem úgy indult a szezon. Több pár már jelezte, hogy van „B” terve, ha esetleg ősszel újabb korlátozások lesznek – tette hozzá az esküvőfotós.

Takács Bognár Klaudia, esküvőszervező és szertartásvezető elmondta: júniusban szokatlan látvány volt, hogy a nagy létszámú esküvők helyett alig két tucatnyian vettek részt az esküvőkön, júliusban viszont helyreállt a rend. Hozzátette: a tavasszal elmaradt esküvőket többen is a következő hónapokban pótolják be, de már most sok menyasszony izgul azért, hogy biztosan meg is tudják tartani a ceremóniát.

Hímzett maszkkal köszönték meg a részvételt a násznépnek

Több furcsaságot is tapasztalhatott a násznép az elmúlt hónapokban a somogyi esküvőkön. Takács Bognár Klaudia hangsúlyozta: az egyik lakodalomban a pár köszönőajándékként a nevükkel és az esküvő dátumával hímzett maszkot adott minden résztvevőnek, melyet a szertartás ideje alatt minden vendégnek kötelező volt használni. Az esküvőszervező kiemelte: mivel korábban korlátozták a polgári esküvőn résztvevők számát, ezért többen is úgy döntöttek, hogy a Facebookon keresztül élőben közvetítik a ceremóniát, így senki nem maradt le a pár nagy napjáról. Takács Bognár Klaudia hozzátette: a legtöbb helyszínen kézfertőtlenítőket is helyeztek ki, a távolságot azonban szinte sehol sem tartották be.