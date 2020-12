A céges bulik árából ajándékcsomag lesz az idén a fenyő alatt

A járványhelyzet ellenére általában adnak év végi jutalmakat dolgozóiknak a somogyi cégek. A jutalmak értéke pár tízezer forint, de esetenként a százezer forintot is meghaladja, s van, ahol tizenharmadik havi fizetés is jár a dolgozóknak.

A kazsoki székhelyű Bos-Frucht Agrárszövetkezet minden évben igyekszik elismerni a dolgozókat. Bakos Gábor állattenyésztési igazgató elmondta, a járvány miatt a vezetőség még nem döntötte el, hogy az alkalmazottak kapnak-e jutalmat, de vélhetően idén sem marad el a megszokott év végi juttatás. – Általában karácsony előtt adjuk oda a jutalmat – mondta lapunknak Bakos Gábor. – Ennek mértéke a mindenkori minimálbér ötven-hatvan százaléka. A százhatvan dolgozónk munkakörtől függetlenül ugyanakkora értékű ajándékutalványt kap majd. A jutalom feltétele a legalább hat hónapos munkaviszony.

A Fusetech Kft. is minden évben jutalmazza dolgozóit. A bőkezű cég a tizenharmadik havi fizetés mellett vásárlási utalványt és tárgyi ajándékot is ad az alkalmazottaknak. – Az idén nagyobb értékben adunk jutalmat – mondta Gazdag Viktória HR-vezető. – Mivel a járványhelyzet miatt nem tudtuk megtartani a családi napunkat és a karácsonyi vacsora is elmarad, úgy döntöttünk, hogy még jobban megbecsüljük a nálunk dolgozó mintegy 270 embert. Azok, akik végigdolgozták az évet és egyetlen napot sem hiányoztak, plusz pénzjutalmat is kapnak majd. Ez a juttatás majdnem a fél gyárat érinti – hangsúlyozta Gazdag Viktória.

A mintegy kétszáz embert foglalkoztató Fino-Food Kft. is jutalmazza dolgozóit. Szommer Gábor kereskedelmi igazgató kiemelte: az év vége felé céges mulatságot szoktak szervezni, a koronavírus-járvány miatt azonban idén nem tartanak összejövetelt, ezért mindenkit ajándékcsomaggal lepnek meg.

Brunner Róbert, a Brunner Sütőipari Kft. tulajdonosa megkeresésünkre elmondta; náluk az év végi bónusz idén elmarad, viszont járvány ide vagy oda, a dolgozók fizetését november elsején megemelték. Hozzátette: ezzel a döntéssel több mint harminc alkalmazottjukat és családjukat támogatták.

Kollektív szerződésben a jutalom

Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Somogy megyei vezetője elmondta, az általuk képviselt cégeknél általában kollektív szerződésben rögzítik a béren kívüli juttatásokat is. – Eddig senki nem jelezte, hogy ne tudná teljesíteni a szerződésben foglaltakat – fogalmazott Svajda József. – Azt látjuk, hogy a hozzánk tartozó cégek adnak év végi juttatásokat. A munkaadók egyébként érzik, hogy baj van, ezért megpróbálnak azonnal segíteni az embereknek. Ebből eredően vannak olyan helyek, ahol egyszeri juttatást már kaptak a dolgozók a járvány elején. Összességében 80-100 ezer forintos bónuszokra lehet számítani. Némelyik cég a prémium felét már nyáron kifizette, a másik részét pedig karácsonykor adja majd oda. Úgy vélem, hogy bizonyos szektorokban, például az élelmiszeriparban vagy a kommunális területen nincs ok arra, hogy ne fizessék ki a jutalmakat. Gondok ott lehetnek, ahol sok-sok bedolgozó van és akadoznak a megrendelések – tette hozzá a MASZSZ Somogy megyei vezetője.