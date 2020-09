A fejlesztések biztonságosabbá tették kaposvári a közlekedést

Elgondolkodtató a kaposvári Mindszenty tér, vagyis a Mező utca és a Pécsi utca kereszteződésének baleseti statisztikája: öt év alatt kilenc súlyos, tíz könnyű sérüléssel járó, valamint 13, csak anyagi kárt okozó baleset történt.

Ma azonban már alig történik karambol itt, amióta az önkormányzat 32 millió forintért átépítette a területet. Szita Károly polgármester és Varga Zoltán, a kaposvári rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője kedden közösen tartott sajtótájékoztatót a város közlekedésbiztonsági helyzetéről.

Kaposvár az elmúlt három évben 560 millió forintot költött a közúti közlekedés javítására, így újulhatott meg a tüskevári csomópont, az Arany János utca vagy éppen a Hegyi utca kanyarulata. Hasonló esetekben az önkormányzat mindig kikéri a rendőrség véleményét, így volt ez a Közlekedési Központ keretében megépült vasútállomás előtti körforgalom, és a Hársa-Baross utcai körforgalom esetében is.

Varga Zoltán kiemelte, hogy ennek köszönhetően nem lehet kimutatni baleseti gócpontot a megyeszékhelyen, és hozzátette: közlekedőként maga is tapasztalja, hogy a beruházások megkönnyítik és balesetmentesebbé teszik az útvonalakat a városban. A rendőrség javaslatára egy új helyszínt is átépítenek majd nem balesetmegelőzési szempontból, hanem azért, hogy az autósok kényelmét szolgálja. Csúcsforgalomban ugyanis a Hajnóczy utcából nehezen lehet kikanyarodni a Jutai útra. Szita Károly megígérte a segítségét, és már számba is vették a lehetőségeket, eszerint közlekedési lámpa vagy a körforgalom jöhet szóba ott.