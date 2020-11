A futár díját is fedezi a csökkentett áfa

Az eddigi huszonhétről öt százalékra csökkent a kiszállított ételek áfája. A szállítási díj adótartalma ugyan változatlan maradt, de így is nagy segítség a vendéglátósoknak a somogyi kezdeményezésre meghozott döntés.

– Ez a somogyi vendéglátósok kezdeményezése volt – mondta Kertész Rezső, a KISOSZ Somogy Megyei Érdekképviseletének ügyvezető társelnöke. – Április óta többször is felhoztuk már ezt a témát és a nyári szezonnyitó rendezvényünkön is szóba került, hogyha a koronavírusnak egy újabb hulláma eléri az országot, akkor hozzák meg ezt a döntést. Szerencsére megtörtént és azt gondolom, hogy akik most is hajtanak, próbálják megtartani a dolgozóikat, házhoz szállítják az ételeket, azoknak ez nagy segítség.

– A somogyi éttermek fele kiszállítást is vállal – folytatta Kertész Rezső. A KISOSZ adatai szerint Somogyban körülbelül 2500 vendéglátóhely van, ennek nagy része idényszerűen van nyitva, vagy nem ételkészítéssel foglalkozik. Szeretnénk elérni azt, hogy a kiszállított ételek áfája a veszélyhelyzet után is öt százalék maradjon. Emellett pedig bízunk abban, hogy decemberben véget ér a szigorítás és az emberek újra beülhetnek az éttermekbe – tette hozzá a KISOSZ Somogy Megyei Érdekképviseletének ügyvezető társ­elnöke.

Limbek Csaba, több kaposvári étterem üzemeltetője megkeresésünkre elmondta, üdvözli a kormány döntését, hiszen a megmaradt huszonkét százalékot rezsire, bérekre és egyéb járulékra tudják fordítani. Kiemelte, az ételkiszállításnak mindig többletköltségei voltak, az áfacsökkentésnek köszönhetően viszont ezek az extra kiadások eltűnnek. Hozzátette, a vendéglátással foglalkozók bíznak abban, hogy a kormány a veszélyhelyzet után is meghagyja a döntését és nem változik majd a házhoz szállított ételek áfatartalma.

Kiszállítanak még a pincérek is

Folyamatosan csörög a telefon Kocsi Alízék kaposvári éttermében, percenként vesznek fel ételrendeléseket. Korábban 150-200 adag ételt szállítottak ki, amióta viszont nem lehet helyben fogyasztani, majdnem megduplázódott a rendelések száma. A futármunkába a pincérek is besegítenek, így gördülékeny a házhoz szállítás. – Helyben is át lehet venni az ételt – mondta Kocsi Alíz. – Erre tizenegy és délután kettő óra között van lehetősége az embereknek. Örülünk annak, hogy nem kellett teljesen bezárni, az ételek áfáját pedig lecsökkentették. Összesen huszonhárman dolgoznak nálunk, elküldeni pedig senkit sem szeretnénk. Bízunk benne, hogy nem kell hónapokig zárva tartanunk – tette hozzá.

A szállítási díj áfája változatlan maradt Dél-Somogyban is többen rendelnek ételt. Presing Zoltán, az egyik barcsi étterem tulajdonosa elmondta, az elmúlt hetekhez képest körülbelül harminc százalékkal több ételt szállítanak házhoz, a futárok pedig több új címre is mentek már. Barcson és környékén ingyenes a szolgáltatásuk, de ha messzebb kell autózniuk, akkor felszámolják a szállítási díjat is. Ezt azonban külön tüntetik fel a számlán, hiszen ennek a tételnek az áfája továbbra is huszonhét százalék. Presing Zoltán kiemelte, tízen dolgoznak az étteremben, a járványhelyzet miatt pedig szerencsére senkit sem kellett elküldeniük. Hozzátette, látva a környék országainak folyamatos szigorításait, attól félnek, hogy majd teljesen be kell zárniuk.

Fotó: Lang Róbert